Столтенберг: пока неясно, кто подорвал трубопроводы "Северный поток"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что пока неясно, кто несет ответственность за подрыв трубопроводов "Северный поток" в прошлом году. Расследования, которые проводятся в связи с этими инцидентами, еще не завершены, приводит слова Столтенберга "Голос Америки". Глава НАТО выступил в Стокгольме перед началом встречи с министрами обороны стран ЕС.



Ранее, во вторник, издание New York Times сообщило, что, по новым разведывательным данным, которые "были изучены американскими официальными лицами", газопровод подорвала "проукраинская группа".

Министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах стокгольмской встречи рекомендовал министрам не делать поспешных выводов. Ранее он допустил вероятность того, что операция по подрыву трубопроводов была срежиссирована с целью обвинить Украину.



Находящийся в Стокгольме министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское правительство не имеет отношения к взрывам. "Это не наша работа", – сказал Резников.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, подчеркнув, что не боится "любой правды", напомнил, что Швеция, Дания и Германия все еще ведут расследование.