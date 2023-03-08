Спонсором подрывов российских газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" был гражданин Украины, не связанный с правительством Владимира Зеленского. Об этом пишет британское издание The Times.

Газета отмечает, что организация диверсий была частной инициативой украинца. Он за свой счёт оплатил аренду яхты, наём элитных водолазов, поддельные паспорта и покупку кумулятивных зарядов взрывчатки, доступной только для нефтяной и газовой промышленности.

The Times обращает внимание, что спецслужбы западных стран знают украинца, который якобы стоит за организацией взрыва. Его имя не раскрывали, чтобы не спровоцировать конфликт между Украиной и Германией на фоне переговоров о поставках оружия Киеву.

Вчера и сегодня сообщения о диверсиях на "Северных потоках" опубликовали сразу несколько западных СМИ. Издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что к подрывам причастна некая проукраинская группировка. По данным Die Zeit яхта, с которой, вероятнее всего, производился подрыв труб, принадлежала компании, владельцами которой являются два украинца.

Позднее издание The Washington Post со ссылками на разведки Европы и США написало, что к подрывам причастна проукраинская группа, действующая без ведома Киева. Собеседники издания при этом уточнили, что у спецслужб до сих пор нет доказательств, которые связывали бы с подрывом какую-либо конкретную страну.

Украинские власти причастность к организации диверсий отвергли. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал публикации в прессе скоординированным вбросом.