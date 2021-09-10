Сторонник Навального рассказал в суде об избиении во время обыска

Бывший координатор штаба Навального (признаны в России экстремистской организацией) Алексей Ворсин рассказал в суде об избиении во время обыска в его квартире. Об этом сообщается в телеграм-канале активиста.

Судебный процесс по уголовному делу Ворсина, которого обвиняют по так называемой дадинской статье - в неоднократном нарушении закона о митингах, проходит сейчас в Хабаровске.

В ходе заседания Ворсин рассказал, что при обыске в марте 2021 года к нему вломились бойцы ОМОНа и начали бить с требованием сообщить пин-код от телефона. Они ударили активиста шесть раз кулаками в голову, разбив лицо до крови. Пока шел обыск, Ворсин четыре часа был в наручниках и одних штанах, полицейские не разрешали надеть футболку или носки, но открыли окна и двери, хотя на улице было холодно. Ему также не давали возможности сесть, облокотиться на стол или стену, при этом били берцами по ногам.

Затем Ворсина отвезли в Следственный комитет, где ему вызвали скорую помощь. По словам активиста в кабинете следователя он находился в состоянии аффекта после избиения. Ворсин подчеркнул, что подал жалобу в СК по поводу избиения, но на нее пока не ответили, хотя он располагает результатами медицинской экспертизы.