Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил саратовского сторонника движения "Артподготовка" Сергея Рыжова к шести годам колонии строгого режима по делу о подготовке теракта и хранении взрывчатки. Об этом сообщила адвокат Светлана Сидоркина. Прокуратура запрашивала для активиста десять с половиной лет колонии.

По версии следствия, с помощью коктейлей Молотова и тротиловой шашки 5 октября 2017 года Рыжов планировал захватить центральную площадь Саратова и несколько административных зданий. Рыжов все обвинения отрицает, утверждая, что взрывчатку ему подбросили при задержании.

Движение "Артподготовка" организовал саратовский политик Вячеслав Мальцев. На 5 октября 2017 года он назначил так называемую "революцию", призвав россиян выйти в этот день на площади своих городов. После этого сторонников Мальцева стали арестовывать по всей России даже за одиночные пикеты. Были заведены десятки уголовных дел, многие обвиняемые получили длительные сроки заключения по обвинению в подготовке терактов и планах по свержению власти.

В ноябре этого года исполнится четыре года, как Сергей Рыжов находится под стражей. Официальное обвинение ему было предъявлено только в марте 2019 года. Находясь под арестом, Рыжов получил перелом шейки бедра. Операцию ему сделали лишь спустя полтора года после травмы.

Верховный суд России признал движение "Артподготовка" экстремистской организацией. Самого Мальцева заочно арестовали по обвинению в призывах к экстремизму, однако он успел покинуть Россию.