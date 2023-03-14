Сторонники закона об "иноагентах" сорвали флаг ЕС у парламента Грузии

Сторонники радикальной группировки "Альт-Инфо" и партии "Консервативное движение" сорвали флаг ЕС у здания парламента Грузии. Кроме того, они сожгли на акции у законодательного органа несколько флагов Евросоюза. Об этом сообщает Грузинская служба Радио Свобода и "Эхо Кавказа".

Активисты этих политических сил, которые считаются в Грузии пророссийскими, провели во вторник шествие в центре Тбилиси под лозунгами "против агентов" и лиц, которые, по словам участников, "пытаются вовлечь Грузию в войну". Они потребовали провести референдум по законопроекту о так называемых иностранных агентов, который - приняв в первом чтении - отклонил во втором парламент.

Правящая партия отказалась от принятия документа после массовых протестов оппозиционных, проевропейских сил. "Альт-Инфо" и "Консервативное движение" выступают под антиевропейскими и гомофобными лозунгами. "Наш дом – не Запад, наш дом – Грузия", – сказал один из лидеров движения.