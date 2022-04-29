Сторонницу Навального обязали выплатить 4 миллиона рублей МВД

Суд в Санкт-Петербурге обязал бывшую главу штаба Навального Ирину Фатьянову выплатить управлению МВД по городу 3,9 миллиона рублей за сверхурочную работу сотрудников полиции на двух несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера в 2021 году. Об этом активистка написала в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что никакие аргументы стороны защиты суд во внимание не принял.

В январе 2022 года петербургское управление МВД обратилось в суд с требованием взыскать почти 4 миллиона рублей с Фатьяновой за работу сотрудников полиции на акции протеста. Полицейские считают её организатором акций, которые прошли 23 и 31 января 2021 года. Сумма исковых требований складывается из выплат 1391 сотруднику МВД, которые якобы проработали сверхурочно 1462 часа. Суд сделал рассмотрение дела закрытым.