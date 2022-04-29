Сторонницу Навального обязали выплатить 4 миллиона рублей МВД

Суд в Санкт-Петербурге обязал бывшую главу штаба Навального Ирину Фатьянову выплатить управлению МВД по городу 3,9 миллиона рублей за сверхурочную работу сотрудников полиции на двух несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера в 2021 году. Об этом активистка написала в своем телеграм-канале.
Она уточнила, что никакие аргументы стороны защиты суд во внимание не принял.
В январе 2022 года петербургское управление МВД обратилось в суд с требованием взыскать почти 4 миллиона рублей с Фатьяновой за работу сотрудников полиции на акции протеста. Полицейские считают её организатором акций, которые прошли 23 и 31 января 2021 года. Сумма исковых требований складывается из выплат 1391 сотруднику МВД, которые якобы проработали сверхурочно 1462 часа. Суд сделал рассмотрение дела закрытым.
- В апреле 2021 года Фатьянову арестовали на 10 суток по обвинению в организации протестного митинга 31 января из-за видеоролика с призывом выйти на акцию. При этом в день публикации видео - 27 января - активистка находилась в спецприемнике, где отбывала арест за протестную акцию 23 января.
- Протестные акции против власти и в поддержку политика Алексея Навального в российских городах прошли 23 и 31 января, 2 февраля. Полицейские задержали свыше 10 тысяч человек по всей России, более двух тысяч человек были задержаны в Петербурге.
- В конце ноября 2021 года Ирина Фатьянова покинула Россию. По её словам, она сделал это после ареста бывшего координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой.
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