В начале октября председатель общественной организации "Альянс защитников животных" Юрий Корецких выложил видео из Большого московского цирка братьев Запашных. На нём дрессировщики бьют тигров палками, сбивают мощной струёй воды, стреляют и бросают в них тяжёлые тумбы. Ролик, как утверждается, сделан работниками цирка.

Уже больше 40 стран частично или полностью отказались от использования животных в цирках

Вместе с публикацией видео зоозащитники написали заявление в Следственный комитет РФ, запустили общественную петицию и начали серию пикетов против цирков с животными. За один из них Корецких арестовали на десять суток – как за несогласованную акцию. На заседании суда выяснилось, что на Корецких пожаловался начальник безопасности Большого московского цирка Анри Потапов.

После публикации видео с избиением тигров депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в палату законопроект о запрете использовать животных в цирках. Инициаторов поддержала ЛДПР, где считают, что "диких животных недопустимо использовать в развлекательных целях".

"Двадцать-тридцать лет назад люди верили, что животных дрессируют гуманно. Но сейчас каждый может зайти в интернет и "полюбоваться" на тесные клетки, травмирующие гастроли, кнуты дрессировщиков и прочее. Нужно прививать детям гуманизм в отношении животных: от брошенной на улице кошки и до тигра, которого заставляют выступать в цирке", – считает соавтор законопроекта Алексей Нечаев.

После того как тема насилия в цирках закрепилась в публичном поле, Запашные заявили, что видео – "заказ" и "пиар", распространяет его "зоошиза" и "либерда конченая", а тигров били, потому что они подрались на арене цирка. Почему дикие животные живут в клетке в Москве, а не в своей среде обитания, где они могут драться и ходить куда хотят, Аскольд Запашный уточнять не стал.

Билеты на шоу братьев Запашных, в которых используют животных, стоят от полутора тысяч рублей. Зал вмещает 3400 зрителей. Эдгард Запашный не раз сетовал, что на представления без животных билеты продаваться не будут.

Опасения дрессировщика опровергает мировой опыт. Уже больше 40 стран частично или полностью отказались от использования животных в цирках. Цирки там по-прежнему существуют – в них по собственному желанию и согласию участвуют люди. Они не живут в клетках, их не бьют и не заставляют делать то, что для них больно и противоестественно. Люди могут уйти, животные – только сбежать (побег часто заканчивается для них смертью).

Современный цирк, в котором больше театра и меньше насилия, развивается с 1970-х годов, вытесняя традиционный. История последнего началась в 1768 году, когда англичанин Филип Астлей впервые стал показывать трюки верховой езды и выдрессированную "военную лошадку" на круглой арене в Лондоне. Судя по датам, животные оставались приемлемыми цирковыми объектами двести лет.

В 2021 году, по данным ВЦИОМ, 41% опрошенных россиян считал номера с животными в цирках "необязательными". Среди молодёжи противников таких представлений было 68%. Более свежие данные есть у портала Superjob – результаты там схожие.

Способность животных испытывать боль и удовольствие обуславливает как минимум один их интерес – жить без страданий, пишет философ Питер Сингер в своей книге "Освобождение животных". Общественное мнение всё больше склоняется к тому, чтобы учитывать этот интерес не только для людей, но и для других животных. Об этом говорят результаты опросов, расширение движений и партий в защиту животных и принятие зоозащитных законов.

Традиционный цирк с его физическим и эмоциональным насилием над животными в понятие "жизнь без страданий" не укладывается. Но за такую жизнь для цирковых животных можно побороться – подписать петицию зоозащитников или направить обращение в Госдуму.

Юлия Рудакова – журналистка

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