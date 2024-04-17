20 стран мира вместе купят 500 тысяч снарядов для Украины

20 стран мира присоединились к инициативе Чехии совместно закупить дополнительные боеприпасы для Украины. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он рассказал, что собрано уже достаточно средств, чтобы поставить Украине 500 тысяч артиллерийских снарядов.

Выступая в Институте Хадсона в Вашингтоне, Фиала сообщил, что в проекте участвуют государства от Канады и Германии до Польши и Нидерландов, и выразил надежду, что инициатива будет и далее расширяться, и позволит собрать достаточно, чтобы оплатить для Украины ещё миллион снарядов. По его словам, поставки боеприпасов Украине должны стать не одноразовым действием, а долгосрочной стратегией.

Чешский премьер не уточнил, какая именно сумма уже собрана. Однако чешский комиссар по вопросам восстановления Украины Томас Копечны заявил, что это примерно три миллиарда долларов.

Петр Фиала также заявил, что европейские страны слишком привыкли к безопасности и потому недостаточно вкладывали в свою оборону. По его мнению, после военного вторжения России в Украину в 2022 году ситуация полностью изменилась. "Большинство стран Запада готовы платить. Теперь Европа знает, что одной лишь мягкой силы недостаточно: приходится прибегать и к жёсткой силе, не только ради равновесия в мире, но и для нашей собственной безопасности", – сказал Фиала.