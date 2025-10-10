Ссылки для упрощенного доступа

Страны Балтии готовят план эвакуации людей в случае нападения России

Литва, Латвия и Эстония, обеспокоенные увеличением военных расходов России, разрабатывают план массовой эвакуации населения в случае российского вторжения. Эвакуация может затронуть более миллиона человек, пишет Reuters.

По данным агентства, страны договорились о сотрудничестве в области гражданской обороны еще в мае. На этой неделе в Литве прошли учения, которые предусматривали эвакуацию из Вильнюса ста человек. Но реальные планы включают вывоз значительно большего количества людей, сообщили опрошенные агентством чиновники.

Латвия прогнозирует, что в случае нападения России свои дома могут покинуть треть из 1,9 миллиона жителей страны, в планах Эстонии – переселение десятой части населения в 1,4 миллиона человек во временные убежища.

300 тысяч человек планируется разместить в школах, университетах, церквях и на арене города Каунас на западе Литвы. По словам представителя пожарной службы страны, уже выбраны пункты сбора населения, в том числе в Вильнюсе, а на складах созданы запасы в том числе туалетной бумаги и походных матрасов.

  • Ранее разведки европейских стран не исключали нападение России на страны Балтии в ближайшие годы. В сентябре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия и Китай готовятся к долгосрочной конфронтации.
