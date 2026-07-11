Страны Балтии выразили протест Москве против новых обвинений

Временные поверенные в делах Латвии, Эстонии и Литвы в Москве 10 июля посетили Министерство иностранных дел России и в ходе совместного демарша отвергли утверждения заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина о том, что страны Балтии якобы предоставляли своё воздушное пространство для атак украинских беспилотников на объекты в России.

Дипломаты подчеркнули, что три страны никогда не давали такого разрешения. "Несмотря на официальную позицию стран Балтии, неоднократно выраженную на разных уровнях, Россия продолжает распространять дезинформацию и эскалировать cитуацию", - говорится в совместном заявлении дипломатических ведомств трёх стран. "Залёты дронов в воздушное пространство стран Балтии являются следствием полномасштабной агрессивной войны России против Украины", – подчёркивается в пресс-релизе.

Временные поверенные отвергли также другие утверждения, с которыми выступали в последние дни представители МИД России. В частности, на этой неделе российский МИД заявил, что страны Балтии готовятся якобы к массовой депортации русскоязычного населения.

Галузин 4 июля заявил, что у Москвы якобы есть доказательства того, что страны Балтии предоставляли Украине воздушные коридоры для пролёта дронов, которые наносили удары по объектам в России. Ранее с подобными утверждениями выступали и другие российские представители. При этом президент Владимир Путин говорил о том, что с территории самих стран Балтии дроны не запускались - хотя ряд российских комментаторов выдвигал и такую версию.

В последние месяцы в воздушное пространство стран Балтии, чаще всего Латвии, неоднократно залетали беспилотники со стороны России. В нескольких случаях они упали, не причинив существенного ущерба. Все беспилотники, тип которых удалось установить, были украинскими - в военных ведомствах заявляли, что они или сбивались с курса, или были сознательно отклонены российской системой РЭБ. В Латвии, Литве и Эстонии неоднократно заявляли, что не давали разрешения на пролёт этих беспилотников, некоторые из них были сбиты истребителями сил НАТО. В Москве же эти инциденты трактовали так, что страны Балтии разрешили Украине использовать своё воздушное пространство.