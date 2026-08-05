Министры внутренних дел стран ЕС на совещании во вторник, созванном по инициативе 22 стран Евросоюза в связи с массовым проникновением мигрантов из Марокко в испанский североафриканский анклав Сеута, воздержались от критики Испании и, напротив, заявили о солидарности с тей, обвинив в случившемся банды торговцев людьми и зарубежные силы, пытающиеся нарушить единство ЕС.

Как отмечает Politico, выводы, сделанные по итогам встречи, контрастируют с первоначальным настроем ряда стран ЕС, которые заявляли о возможности приостановки членства Испании в Шенгенской зоне и указывали на недостаточную жёсткость её миграционной политики.

По итогам встречи министры согласились с тем, что мигранты из Сеуты не могли попасть на европейский материк. Как отмечает Politico, представители друих стран ЕС смягчили свою позицию, отметив эффективные действия Мадрида по наведению порядка.

Власти Испании при этом попросили не возлагать ответственность за кризис и на Марокко. Испания и ЕС в целом полагаются на сотрудничество с этой страной в том числе в вопросе предотвращения нелегальной миграции. Сами марокканские власти заявляли о "скоординированной кампании в соцсетях", в ходе которой людей зазывали в Сеуту. Они отрицают, что каким-то образом помогали мигрантам попадать в испанский анклав.

На вопрос во время пресс-конференции во вторник о том, кто виноват в возникновении кризиса, министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка ответил: "Не обязательно должен быть кто-то, кого можно обвинить". При этом власти ЕС изучат, как именно освещался кризис в соцсетях и какую роль они сыграли в его возникновении. Ранее ряд политиков, включая главу МИД Украины Андрея Сибигу, отмечали роль российских государственных СМИ в разжигании страстей.

На данный момент, по данным испанских властей, Сеуту уже покинули 70 тысяч из 72 тысяч попавших в неё мигрантов. Оставшихся власти тоже пообещали депортировать, хотя этот процесс - если люди не уйдут добровольно - сопряжён с юридическими трудностями.