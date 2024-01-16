Страны ЕС предварительно одобрили военную миссию в Красном море

Страны Евросоюза предварительно одобрили создание военно-морской миссии для обеспечения безопасности кораблей в Красном море. Миссия будет создана не позднее 19 февраля и будет работать в координации с другими странами, которые также защищают торговые суда от участившихся нападений исламской шиитской группировки хуситов "Ансар Алла". Об этом сообщает Reuters.

Хуситы контролируют северную часть Йемена, включая часть морского побережья. Созданное ими правительство не признано подавляющим большинством стран мира, в том числе Россией.

В конце прошлого года хуситы объявили, что включаются в войну против Израиля на стороне группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, и стали обстреливать торговые суда в Красном море. При этом атакам подвергаются сухогрузы и танкеры, не имеющие отношения к Израилю.

Reuters отмечает, что европейские дипломаты хотели бы ускорить процесс с развёртыванием миссии. Ближайшее обсуждение намечено на 22 января.

Собеседники агентства рассказали, что Евросоюз отправить в Красное море три своих корабля. По всей вероятности, своих военных пошлют Франция и Италия, у которых уже есть военные в регионе, а также Германия, которая планировала отправить свой фрегат.

В конце прошлого года о создании своей миссии в Красном море заявили США, но европейские союзники Вашингтона отказались от идеи оказаться под американским командованием.

Большая часть торговых путей между ЕС и Азией проходит через Красное море и Суэцкий канал. После атак хуситов всё больше компаний меняют маршруты и направляют свои суда в Европу через мыс Доброй Надежды в Южной Африке. Это увеличивает время и повышает стоимость доставки грузов.

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