Страны ЕС разрешат военным кораблям задерживать танкеры с нефтью РФ

Страны Евросоюза разрешат своим военным кораблям задерживать иностранные танкеры, заподозренные в перевозке российской нефти в обход санкций. Речь идет о европейских кораблях, которые находятся в Средиземном море в рамках операции военно-морских сил ЕС IRINI. Об этом глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас рассказала журналистам на неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза.

"Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнёт задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны в отношении этих судов", – сказала она. Речь идёт о судах так называемого теневого флота. Суда перевозят российскую нефть под флагами третьих стран, зачастую нарушая при этом санкционный режим, не имея необходимых страховок и документов.

Операция IRINI была развернута европейскими государствами в Средиземном море в марте 2020 года для контроля за соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, где шла гражданская война.

Ранее Bloomberg написало, что в мае 2026 года Россия поставила четырехлетний рекорд по экспорту нефти и доходам с ее продажи. Рост объемов экспорта, по мнению агентства, связан с украинскими атаками по российским нефтезаводам. Из-за этого российские нефтяные компании испытывают сложности с переработкой сырой нефти и активнее продают ее за границу. На доходы России от продаж нефти повлияли выросшие мировые цены на нефтепродукты.

Ряд танкеров теневого флота задерживали в частности Швеция и Франция. Как правило, после выплаты штрафов суда отпускали.