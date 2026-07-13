Страны ЕС в январе-июне закупили рекордный объём СПГ в России

Страны Европейского союза в первой половине 2026 года закупили рекордный объём сжиженного природного газа (СПГ) с российского завода "Ямал СПГ", который контролирует компания "Новатэк". Об этом 13 июля сообщает Financial Times. Со ссылкой на официальные данные ЕС впоследствии об этом написало и агентство Reuters.

СМИ отмечают, что рекордные закупки производятся в преддверии вступления в силу запрета на импорт российского СПГ. С апреля он уже невозможен по краткосрочным контрактам, но по долгосрочным контрактам поставки могут продолжаться до 1 января 2027 года.

Согласно опубликованным данным, ЕС импортировал не менее 9,97 млн метрических тонн СПГ с завода "Ямал". Это на 16% больше по объёму, чем за аналогичный период прошлого года. Более 97% поставок с "Ямала" (136 из 140 танкеров) в период с января по июнь ушли в порты ЕС. По оценке компании Urgewald, стоимость закупок СПГ с "Ямала" за январь–июнь составила почти 6 миллиардов евро, а основными направлениями поставок традиционно стали порты во Франции, Бельгии и Испании.

В январе–мае 2026 года вырос и импорт российского трубопроводного газа - на 7% по сравнению с прошлым годом. Этот импорт предполагается остановить к сентябрю 2027 года.

С начала российского вторжения в Украину в 2022 году ЕС серьёзно сократил поставки российского газа, они прекратились по большинству трубопроводных маршрутов. Однако данные показывают, что в преддверии полного запрета поставки СПГ из России активно продолжаются.