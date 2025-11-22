Страны G20 на саммите в ЮАР призвали к мирному урегулированию глобальных конфликтов, включая войну в Украине. Итоговая декларация была принята не в конце, а в начале заседания, что является нетипичной практикой.

"Мы стремимся, руководствуясь целями и принципами Устава ООН в целом, работать над достижением справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в Судане, Демократической Республике Конго, на палестинской территории, в Украине, а также над прекращением других конфликтов и войн по всему миру. Только с миром мы достигнем устойчивости и процветания", — говорится в документе.

Участники саммита также выступили за расширение Совета безопасности ООН за счет стран Африки, Азии, Карибского региона и Латинской Америки, что, по их мнению, должно сделать орган более инклюзивным и эффективным.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "Большая двадцатка" "не преуспевает в урегулировании мировых кризисов", что ставит под сомнение необходимость существования формата. Он также подчеркнул, что конфликт в Украине не может быть урегулирован без учета её суверенитета.

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин в свою очередь заявил, что мировая экономика сталкивается с раздробленностью на фоне санкций и изъятия активов, а ряд стран G7 движутся к "финансовому коллапсу" из-за роста долгов и финансовых пузырей.

Саммит "Большой двадцатки" проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. США отказались участвовать, заявив о нарушении прав светлокожего населения ЮАР. Президент США Дональд Трамп назвал проведение саммита "полным позором" и заявил, что ждёт приёма G20 в Майами в 2026 году.





Больше новостей Радио Свобода: