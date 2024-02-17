Страны G7 призвали РФ разъяснить обстоятельства смерти Навального

Министры иностранных дел стран Группы семи крупнейших индустриально развитых демократических стран мира (G7) призвали власти Россию полностью разъяснить обстоятельства смерти в колонии оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии и Канады. Она прошла в субботу в Мюнхен, где в эти дни проходит международная конференция по безопасности.

Встреча, как сообщила председательствующая в G7 Италия, началась с минуты молчания в память о Навальном. "За его идеи и борьбу за свободу и против коррупции в России Навального фактически довели до смерти", - заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Помимо раскрытия обстоятельств смерти Навального, главы МИД потребовали освобождения политзаключённых в России.

Российские власти сообщили о скоропостижной смерти Навального в колонии 16 февраля. Тогда же сообщения прокомментировали лидеры стран Запада и другие западные политики. Многие из них помимо выражения соболезнований также возложили ответственность за смерть оппозиционера на российские власти и лично президента Владимира Путина, подчеркнув, что Навальный сначала был отравлен предположительно по приказу российских властей, а затем, после возвращения в Россию, брошен за решётку за свою оппозиционную деятельность.

Лидеры США, Великобритании и стран ЕС не исключили новых санкций в отношении России в связи со смертью Навального, при этом, однако, в частности президент США Джо Байден отметил, что за последние годы в связи с вторжением в Украину против России были введены беспрецедентные санкции.

Представители российских властей накануне обвинили лидеров Запада в том, что они используют смерть Навального для нападок на Россию, отмечая, что о причинах смерти пока рано делать выводы.

Матери и адвокатам Навального в субботу, как сообщается, отказались выдать тело умершего и даже сообщить, где оно находится. В Следственном комитете, как утверждается, заявили, что тело не выдадут до окончания проверки. Официально о причинах смерти не говорилось; в неофициальной беседе сотрудники колонии сказали матери Навального, что был поставлен диагноз "синдром внезапной смерти" - утверждают соратники политика. Они называют смерть Навального убийством, - вне зависимости от того, был ли оппозиционер непосредственно убит в колонии, или же его смерть стала следствием пыточных условий, в которых он содержался, или последствий отравления, перенесённого в 2020 году.