Пресс-секретарь Навального подтвердила его смерть

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть.

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде", — написала Ярмыш в соцсети X.

Ярмыш уточнила, что официального заключения о смерти Навального его родственники все еще не получали. Соратники политика настаивают на немедленной выдаче его тела семье.

Ранее сегодня стало известно, что Людмила Навальная — мать оппозиционера Алексея Навального — прилетела в Салехард и посетила колонию №3 "Полярный волк" в посёлке Харп, где отбывал наказание её сын.

Первой о визите Навальной в Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сообщила журналистка Радио Свобода Елена Рыковцева.

На видеокадрах агентства Associated Press запечатлено, как женщина в маске и солнцезащитных очках, предположительно мать Навального, в сопровождении двух человек выходит из здания колонии.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому округу объявила, что Навальный умер в колонии. Людмила Навальная после сообщений о смерти сына сообщила, что несколько дней ездила к нему на свидание. По словам матери, политик чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье.

О том, что у Навального было хорошее самочувствие, подтвердили и во Владимирском облсуде, где 15 февраля политик выступал по видеосвязи.

"Новой газете Европа" удалось связаться с одним из заключённых колонии, где отбывал наказание Навальный. Собеседник рассказал журналистам, что вечерняя проверка 15 февраля была сильно ускорена, после чего заключённых развели по баракам и усилили охрану.

По словам источника, поздно вечером и ночью на территорию "Полярного волка" заезжали три машины, но разглядеть, что это были за автомобили, было невозможно.

Собеседник рассказал "Новой газете Европа", что утром у заключённых провели тотальную проверку, о которой не предупреждали заранее. О смерти Навального в колонии стало известно около 10 часов утра по местному времени (8 утра по московскому). При этом управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявило о смерти политика около 16 часов по местному времени.

Вместе с тем источник отметил, что смерть Навального стала неожиданностью для руководства колонии, а сами сотрудники ФСИН прямого отношения к случившемуся, по всей вероятности, не имеют.