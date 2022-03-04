Страны НАТО не отправят в Украину военных и боевые самолёты

Союз НАТО не будет посылать в Украину своих военнослужащих, а также не отправит в страну боевые самолёты. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в пятницу после совещания глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что Североатлантический союз не стремится к войне с Россией, а прямое вмешательство НАТО в конфликт в Украине повышает риски такой войны.

При этом НАТО призывает Россию немедленно вывести войска с Украины и начать переговоры, а также заявляет о том, что будет защищать себя в случае, если Россия попытается перенести конфликт за пределы Украины.

Столтенберг подтвердил, что на встрече обсуждались предложения Киева ввести над страной бесполётную зону - что будет означать, что российские самолёты и ракеты над Украиной будут сбиваться. Однако страны НАТО заявили, что не будут вводить такую зону - опять-таки из-за риска эскалации конфликта.

Как заявил Столтенберг, ближайшие дни в Украине, вероятно, будут еще более мрачными - будет больше смертей и разрушений.

Большинство стран НАТО поставляет Украине вооружение и оборудование, крупную сумму на поставки оружия в Украину выделил также Евросоюз. Ряд стран также разрешили своим гражданам сражаться против России в рядах украинского иностранного легиона.

Сегодня девятый день российского вооружённого вторжения в Украину. Президент России Владимир Путин обосновал его помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост, а глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия якобы нанесла упреждающий удар. Украина и НАТО это отрицают.