Страны НАТО согласовали планы на случай нападения России

Страны НАТО в понедельник, за день до официального начала саммита Североатлантического союз в Вильнюсе, согласовали планы региональной обороны на случай гипотетического нападения России. Об этом сообщают Reuters и dpa со ссылкой на источники.

В планах, которые ещё должны быть утверждены на открывающемся сегодня саммите НАТО в Вильнюсе, подробно описывается, как следует защищать критически важные территории блока средствами сдерживания и оборонять их в чрезвычайных ситуациях. В этой связи определяется также, какие военные возможности необходимы. Помимо сухопутных, воздушных и военно-морских сил, сюда включены также кибернетические и космические силы, сообщает dpa.

В планы стран НАТО также входит увеличение военных бюджетов, наращивание вооружений и поддержка более сильными членами союза более слабых стран.

По мнению руководства НАТО, каждая страна-участница должна увеличить свой военный бюджет как минимум до 2% ВВП. Как отмечают в организации, выполнение этого плана может занять несколько лет. В то же время, подчёркивают они, весь Североатлантический союз должен быть готов к немедленному ответу на возможную агрессию.

Подобные планы согласованы впервые после окончания холодной войны между СССР и Западом.

По информации Reuters, принятие таких планов блокировала Турция, объясняя это формулировкой географической привязки мест, таких как Кипр, с которым у Анкары имеются территориальные споры. Один из дипломатов в разговоре с агентством уточнил, что Турции пришлось пойти на компромисс и отменить привязку.

После российского вторжения в Украину НАТО определило Россию как "главную угрозу безопасности" в своей стратегической концепции.

В этой связи на прошлогоднем саммите НАТО в Мадриде было принято решение укрепить восточный фланг НАТО, увеличив контингент в странах Центральной Европы. Размещенные там батальонные боевые группы предлагалось заменить более крупными воинскими подразделениями – бригадами. Параллельно с 40 до 300 тысяч планировалось увеличить Силы быстрого реагирования НАТО. Они состоят из наземных, воздушных и морских частей и предназначены для направления в считанные дни с места постоянной дислокации в район конфликта.