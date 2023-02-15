Страны НАТО увеличат производство артиллерийских снарядов

Страны НАТО решили увеличить производство артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг после двухдневной встречи министров обороны Североатлантического союза в Брюсселе, - сообщает "Голос Америки". По словам Столтенберга, сейчас Украина расходует снаряды гораздо быстрее, чем западные страны производят их, поэтому наращивание производства необходимо.



Как заявил генеральный секретарь НАТО, США, Франция, Германия и Норвегия уже подписали контракты, которые позволят членам союза пополнить собственные запасы боеприпасов, а также продолжать поставки артиллерийских снарядов Украине.

На встрече также обсуждался вопрос поставки Киеву западных танков. В среду поступили сообщения, что две страны, которые ранее обещали передать Украине танки "Леопард-2" - Нидерланды и Дания - не смогут этого сделать. Глава правительства Нидерландов Марк Рютте, позднее, однако, заявил, что страна по-прежнему готова сотрудничать со страной-производителем танков, Германией, по вопросу об отправке Украине "Леопардов". По его словам, Нидерланды, арендующие 18 танков у Германии, готовы передать их Киеву, однако "вместе с Германией было принято решение, что больше подойдут танки из другого батальона".

В Берлине это высказывание пока не комментировали. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что современных танков "Леопард-2А6" для Украины пока не набирается даже на один батальон - 14 поставит Германия и три - Португалия.

По словам Писториуса, Польша можете передать Украине около 30 единиц танков "Леопард-2А4", это около батальона. Однако не все эти танки сейчас на ходу, некоторые нуждаются в ремонте.

Ранее сама Германия также обязалась передать Украине более 100 танков более старой модели "Леопард-1", однако им также необходим ремонт и подготовка, поставки могут затянуться на долгие месяцы. Неясно, и когда США поставят Украине обещанный батальон танков "Абрамс".

На совещании министров обороны обсуждалась также возможность повышения расходов на оборону. Столтенберг предложил рассматривать нынешний рекомендованный показатель - 2% от ВВП - как минимальный. При этом ряд стран, включая Германию, по-прежнему тратят на оборону менее двух процентов, в то время как, например, расходы США превышают 3,5% ВВП.