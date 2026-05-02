Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти после выхода ОАЭ

Семь стран альянса ОПЕК+ договорились повысить целевые показатели добычи нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, решение аналогично увеличению добычи в мае на 206 тысяч баррелей в сутки, но без учёта доли Объединённых Арабских Эмиратов, которые покинули объединение 1 мая.

Источники отмечают, что соглашение носит во многом символический характер. Это связано с тем, что значительная часть судоходства через Ормузский пролив приостановлена.

Собеседники Reuters подчеркивают, что ОПЕК+ намерен продолжать реализацию ранее согласованных планов, несмотря на выход ОАЭ, и тем самым демонстрирует сохранение рабочего режима.

Информацию о предварительном соглашении подтвердил и источник агентства Bloomberg.

Ранее ОАЭ официально объявили о выходе из ОПЕК и формата ОПЕК+, объяснив это пересмотром своей энергетической политики и национальными интересами. Доля страны в добыче ОПЕК в 2024 году составляла около 13,5%.