Страны ОПЕК+ снизят добычу нефти. Это может привести к росту цен

Страны Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), а также Россия и ряда других не входящих в ОПЕК нефтедобывающих стран на министерской встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября. Сообщения агентств Reuters и Bloomberg по завершении встречи подтвердил вице-премьер российского правительства Александр Новак.

Подобный шаг - крупнейшее сокращение добычи нефти со времён начала пандемии COVID-19. Как ожидается, он приведёт к тому, что цены на нефть на мировом рынке удержатся на высоком уровне или даже вырастут. Основное сокращение, как ожидается, будет проведено за счёт Саудовской Аравии и России.

Соединённые Штаты ранее предостерегали страны ОПЕК+ от принятия подобного решения. Источники CNN заявляют, что в Белом доме решение стран ОПЕК+ назвали "катастрофой" и недружественным шагом — американская дипломатия и президент Джо Байден пытались убедить ряд стран Персидского залива не одобрять его, опасаясь, что рост цен на нефть может привести к росту инфляции в США, что станет ударом для Белого Дома перед промежуточными выборами в Конгресс. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что страна должна быть менее зависимой от картеля.

Сейчас 1 баррель нефти марки "Брент" стоит около 90 долларов.

Во вторник послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России, в который будет включён потолок цен на российскую нефть. Ранее декларацию, в которой говорится о намерении ограничить предельные закупочные цены на российскую нефть приняли министры стран G7: Германии, Франции, Канады, США, Великобритании, Японии и Италии. Конкретные предельные цены за баррель будут объявлены позже. Само решение начнет действовать с 5 декабря.

При этом большинство стран Запада уже ввело или в ближайшее время введёт эмбарго или ограничения на импорт российской нефти. После начала февральского вторжения России в Украину резко вырос экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Китай и Индию. Москва стала одним из крупнейших поставщиков в эти страны. Сообщается, что продажи идут со значительной скидкой к мировым ценам.