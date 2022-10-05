Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России, куда будет включён потолок цен на российскую нефть. Итоговая версия документа может быть согласована уже 5 октября. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на семь европейских дипломатов и корреспондент Би-би-си в Брюсселе со ссылкой на нескольких анонимных собеседников.

По данным журналистов, в рамках восьмого пакета будет согласована правовая основа для введения потолка цен. Кроме того, ограничения будут введены против российской сталелитейной промышленности. Как ожидается, после утверждения нового пакета санкций гражданам стран ЕС будет запрещено входить в состав управляющих органов российских госкомпаний.

Ранее декларацию, в которой говорится о намерении ограничить предельные закупочные цены на российскую нефть приняли министры стран G7 — Германии, Франции, Канады, США, Великобритании, Японии и Италии. Конкретные предельные цены за баррель будут объявлены позже. Само решение начнет действовать с 5 декабря.

Москва заявляла, что не будет торговать нефтью по невыгодным для себя ценам. После начала февральского вторжения России в Украину резко вырос экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Китай и Индию. Москва стала одним из крупнейших поставщиков в эти страны. Сообщается, что продажи идут со значительной скидкой к мировым ценам.