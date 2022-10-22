4 страны призвали ООН расследовать поставки иранских дронов в РФ

Германия, США, Великобритания и Франция призвали ООН провести расследование предполагаемого использования Россией иранских ударных беспилотников в ходе войны в Украине. Они считают, что поставка этих дронов стала нарушением резолюции Совета безопасности ООН, принятой в связи с ядерной программой Ирана.

Берлин, Париж и Лондон в совместном пиьсме генсеку ООН отмечают, что Россия использует иранские беспилотники "для атак на гражданскую инфраструктуру и города в Украине, что приводит к гибели ни в чем не повинных мирных жителей" - сообщает DW. Вашингтон присоединился к требованию о расследовании на заседании Совета безопасности, которое прошло в пятницу. По словам представителя США, "ООН должна расследовать каждое нарушение резолюций Совета безопасности".

Россия категорически против участия Секретариата ООН в расследовании и считает, что оно может начаться только по решению Совета безопасности . По словам представителя России в ООН Василия Небензи, в случае начала расследования Россия "может пересмотреть весь комплекс своих отношений с Секретариатом ООН".

На заседании Совета безопасности Небензя назвал "фейком" сообщения о поставках в Россию иранских дронов. В то же время, он признал, что российские войска используют беспилотники для ударов по Украине - по его словам, это делается, чтобы "охладить воинственный пыл зарвавшихся киевских террористов". Что за беспилотники использует Россия, он не сказал.

В Иране также отрицают поставки. Тегеран в субботу осудил письмо трёх стран Запада с призывом к расследованию.

По многочисленным свидетельствам, Россия использует при нанесении массированных ударов по Украине иранские дроны-камикадзе "Шахед-136". Российские военные обозначают их как "Герань-2". Прокремлёвские блогеры пишут об использовании иранских дронов открытым текстом.