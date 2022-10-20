Лондон вслед за ЕС ввёл санкции против Ирана за поставки дронов России

Великобритания ввела санкции против трёх иранских генералов и одной связанной с производством оружия фирмы в Иране - в связи с информацией об использовании Россией иранских дронов для ударов в ходе войны в Украине.

Британское министерство финансов добавило в санкционный список против Ирана компанию Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотных аппаратов серии "Шахед". Именно они упоминались в сообщениях об обстрелах украинских городов, в частности, объектов энергоснабжения в последние недели. В Лондоне подчеркивают, что дроны поставляются в Россию "для использования в незаконном вторжении на украинскую территорию".

Ранее в четверг решение об ужесточении санкций против Тегерана за беспилотники, которые Россия применяет в Украине, одобрили страны-члены Евросоюза. Об этом сообщило в твиттере руководство председательствующей сейчас в ЕС Чехии. Позднее решение было опубликовано в Европейском журнале, что означает его автоматическое вступление в силу.

Под европейские санкции тоже попала Shahed Aviation Industries и три иранских военачальника - это глава Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, директор промышленно-исследовательского подразделения при министерстве обороны генерал Сайед Ходжатолла Горейши и командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Сайед Агаджани. Их потенциальные счета в ЕС будут заморожены, также им запрещены поездки в страны-члены блока.

За последние дни Россия нарастила применение иранских беспилотников "Шахед-136" при атаках в Украине. При этом и Москве, и в Тегеране отрицают сведения о сделке по поставкам в Россию иранского вооружения.

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