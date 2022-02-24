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Страны Запада осуждают агрессию России и в ближайшее время введут санкции

U.S. President Joe Biden delivers remarks on Russia-Ukraine situation from the White House in Washington

Страны Запада категорически осуждают военную операцию России против Украины и готовят ответные меры.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором назвал действия России неспровоцированным и неоправданным нападением. "Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности" - заявил президент США. По его словам, Вашингтон и его союзники обсудят в ближайшее время санкционные меры против России, а также "обеспечат решительный, единый ответ, который предотвратит любую агрессию против Североатлантического альянса". Байден также поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав продолжить оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу.

Лидеры стран ЕС соберутся через несколько часов, говорится в официальном сообщении Евросоюза. Будут обсуждаться меры по противодействию российской агрессии, в том числе новые чрезвычайные санкции, которые планируется одобрить максимально быстро. В заявлении ЕС выражается солидарность с правительством и народом Украины.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет самый жесткий пакет санкций против России, который когда-либо вводился в действие. В частности, речь пойдёт о санкциях против российских банков и секторальных экономических санкциях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррелль в специальном заявлении, которое транслировалось в прямом эфире, заявили, что в эти "самые тёмные часы для Европы после Второй мировой войны" европейские страны сохранят единство перед лицом российской агрессии.

О планах ввести жёсткие санкции сообщил также британский премьер Борис Джонсон. Он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре в четверг, что "Запад не будет стоять в стороне, пока президент Путин ведет свою кампанию против украинского народа" и продолжит оказывать Украине помощь.

США и другие страны НАТО неоднократно заявляли, что не отправят своих военных в Украину, но продолжат поставки туда вооружения.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил российское нападение на Украину как "вопиющее нарушение международного права" и угрозу евроатлантическому сообществу. Действия России осудила также Турция.

Представитель МИД Китая заявил, что в Пекине не считают операцию России против Украины "вторжением".

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