Страсти по Африке. Сергей Елединов – о "Вагнере" и новом влиянии

Африка снова замелькала в заголовках международных средств массовой информации. Разгорелась полемика вокруг возможности использования бойцов пресловутой "ЧВК Вагнера" в Республике Мали, а также вокруг прошедшего 8 октября в Монпелье саммита Франция – Африка. Оба этих события характеризуют общую тенденцию: Франция, а возможно и другие западные страны, размышляют над изменением парадигмы своих действий в африканском регионе.



О действиях "группы Вагнера" в Мали сказано более чем достаточно. На мой взгляд, контракт малийского правительства с российской ЧВК стоит рассматривать не более чем как политический вызов, выпад, возможно, даже шантаж бывшей монополии. Таких примеров с момента получения африканскими странами независимости полным-полно – шантажа не только стратегических партнеров, но и собственных соседей, подобные демарши часто используются как рычаги политического давления. Учитывая же международный курс Российской Федерации, понятно, что не использовать возможность утереть нос Парижу Москва просто не могла.

Несмотря на всю эффективность, мобильность и оперативность, возможно, дислоцированных в Мали российских "солдат удачи", о которых тоже много говорится, изменить ситуацию в Мали "ЧВК Вагнера" не сможет. Вопреки расхожему мнению, конфликт в Сахеле – это не просто борьба с международным терроризмом, а последствие системного регионального кризиса, не имеющего военного решения. Причины его преимущественно внутренние, и перечень их весьма обширен: острый земельный вопрос, исход из районов традиционного хозяйствования скотоводов, конкуренция за землю и пастбища; противостояние знати, старейшин, религиозных лидеров с одной стороны и пауперизированной молодежи – с другой, создающий исключительно благоприятную среду для вербовки в незаконные вооружённые формирования любого толка; назревшая реформа местного самоуправления, дефицит государственных услуг в удалённых сельских территориях, жертвы от действий военнослужащих, от рук которых в 2020 году погибло больше мирных жителей, чем от пуль джихадистов; неурегулированный статус контролируемых правительствами отрядов ополченцев, ставших параллельной властью и тоже вовлеченных в этнические чистки и военные преступления.

Зачистка региона от террористов – не самая значительная часть комплекса мероприятий экономического, политического, социального, административного характера, необходимых для разрешения кризиса. Осуществить весь комплекс мер, подменив уже действующие механизмы, ориентированные на Францию, Россия не в состоянии. Как, впрочем, не в состоянии провести и системную реорганизацию национальной армии, построенную по французским лекалам и ориентированную на европейскую модель обучения, снабжения и поставок вооружений. Несмотря на очевидную "усталость" малийцев от влияния бывшей метрополии, связи этой страны с Францией очень тесны, в том числе и у новой власти. Париж был, есть и ещё долгое время останется главным партнёром Бамако, да и вообще говорить об уходе Франции из Африки или даже о существенном сокращении её влияния, пока рано. Малийское руководство это хорошо понимает, и причина демарша с использованием российской ЧВК – прежде всего следствие требований о пересмотре существующих отношений с Парижем, перезагрузки, поиска новых договоренностей главным образом в экономической сфере.

Саммит в Монпелье выявил готовность Франции к новому формату работы. Конференция прошла не в присущем подобным событиям протокольном порядке, а имела достаточно демократичный характер. Новой оказалась и повестка дня: обсуждали гражданское общество, проблемы африканской молодежи и национального предпринимательства. Впервые в центре внимания оказались не правительства африканских стран, а их общества.

Если не провести реформ на "верхнем" политическом уровне, пока они ещё возможны, то реформы произойдут "снизу" и уже без участия "верхов"

Мировая практика последних десятилетий показала бессмысленность попыток использования либерально-демократических моделей государственного строительства в странах, общество которых по ряду объективных причин не готово принять этот алгоритм развития. Многие из ведущих мировых политиков открыто высказывались по этому вопросу. Подобные попытки приводили, как правило, к возникновению двух параллельных реальностей – территории (как правило, ограниченной столицей страны и её близкими пригородами) с "ценностями западного" мира и прочими областями, живущими без электричества, воды и канализации. Финансовая и экономическая помощь разворовывалась, коррупция росла, разрыв между бедными и богатыми увеличивался. Пауперизация населения выливалась в уличные антиправительственные протесты. Военная помощь извне приводила к неотвратимым жертвам среди местного населения, повышая градус антизападных и "антиколониальных" настроений. Бесконечно так продолжаться не могло, и череда военных переворотов в регионе в последние годы – прямое тому подтверждение.

Я не склонен считать, что происшедшие перевороты – исключительно следствие влияния внешних сил. Вне всякого сомнения, в мировых столицах о них знали, частично они были инспирированы спецслужбами, но в целом такие события стоит рассматривать как реализацию общественного запроса на перемены или хотя бы на возможность "стравить" выросшее социальное напряжение. Победное шествие "Талибана" по Афганистану послало ясный сигнал: если не провести реформ на "верхнем" политическом уровне, пока они ещё возможны, то реформы произойдут "снизу" и уже без участия "верхов". Совсем не случайно президент Нигерии Мухаммед Бухари заявил недавно, что победа "Талибана" сделала основной мишенью международного терроризма именно Африку.

Пересмотр модели взаимодействия с африканскими странами стал неизбежным. В основе этого процесса – ревизия системы экономических отношений с бывшими метрополиями, в частности, переподписание контрактов, определяющих доступ к природным ресурсам. Многие подобные договоры были подписаны полвека назад, в первые годы "африканской независимости", и сейчас уже безнадёжно устарели. Естественно, пересмотр таких соглашений оказывается не в пользу Франции или Великобритании, однако нельзя исключать, что в будущем новая система экономических связей окажется более рентабельной, чем содержание на западный счёт "покладистых", но вороватых правительств и отправление в Африку всё новых и новых воинских контингентов.

Сергей Елединов – блогер, специалист по управлению, живёт в Сенегале



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