"Стратегический нейтралитет". Китай между Кремлем и Европой

С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные политики обсуждают вопрос о том, могут ли дипломатическое давление и санкции убедить Китай ограничить поддержку, которую он оказывает Москве. К моменту, когда война вступила в пятый год, эта поддержка только усилилась, обеспечивая России жизненно важную экономическую базу за счет покупок энергоресурсов, важных минералов для производства дронов и непрерывного потока товаров двойного назначения, таких как микроэлектроника и промышленное оборудование.

Чиновники и аналитики, с которыми пообщалось Радио Свободная Европа/Радио Свобода, говорят, что Пекин не стал предоставлять прямую военную помощь, но неуклонно расширяет экономическое, технологическое и дипломатическое сотрудничество с Москвой. По их словам, эти углубляющиеся отношения, вероятно, будут развиваться и в нынешнем году, что делает усилия европейских правительств по оказанию влияния на Пекин все более сложными.

Аналитики отмечают, что китайские чиновники сначала были обеспокоены экономическими последствиями войны, но потом пришли к выводу, что конфликт выгоден Пекину, потому что в результате происходящего Европа сосредоточена на Украине, а не на Восточной Азии. Экономические последствия вторичных санкций, вводимых западными странами против тех, кто торгует с Россией, для Китая пока что минимальны. Они касаются в основном небольших независимых нефтеперерабатывающих предприятий и частных компаний, которые не оказывают серьезного влияния на общее состояние китайской экономики.

"Китай не ожидает каких-либо серьезных последствий [санкционного режима], потому что их пока действительно не было, – говорит Ева Зайверт, старший аналитик берлинского аналитического центра MERICS. – Китай знает, что Европа, скорее всего, не станет вводить против него полные санкции, и стремится удержать свою поддержку России ниже порога, который мог бы вызвать более серьезный ответ".

Избегая ответного удара

С февраля 2022 года Брюссель добавил китайские компании в черные списки, рассматривая их как часть цепочек поставок или финансовых потоков, связанных с военными действиями России. Ожидается, что список будет расширен в рамках предстоящего 20-го пакета санкций ЕС. Проект, с которым ознакомилось РСЕ/РС, показывает, что в него включены несколько новых китайских организаций.

До сих пор европейские ограничения никак не пугали Китай. Даже когда Индия, крупнейший покупатель российской нефти, недавно начала сокращать свои закупки, Пекин вмешался, чтобы заполнить этот пробел. По данным аналитической компании Kpler, импорт российской нефти в Китай в феврале достиг рекордного уровня.

Бенджамин Шмитт, бывший сотрудник Госдепартамента США, ныне – старший научный сотрудник Центра энергетической политики при Пенсильванском университете (США), говорит, что до сих пор "просто не было достаточных санкций и мер по контролю за экспортом технологий, чтобы достичь заявленной политической цели по ограничению поддержки Москвы Пекином". По его словам, это отражает более широкую проблему: санкции расширялись быстрее, чем способность западных правительств их применять.

"Это означает, что политическое воздействие как санкций, так и экспортного контроля часто сильно отстает от масштабов санкционной политики, проводимой законодателями по обе стороны Атлантики", – сказал Шмитт.

В настоящее время на Китай приходится более 40 процентов экспорта нефти из России. Кроме того, он стал основным поставщиком приоритетных товаров двойного назначения в РФ. На политическом уровне китайский лидер Си Цзиньпин помог противостоять дипломатическому давлению на Владимира Путина. С начала полномасштабного вторжения они 19 раз встречались лично или вели телефонные переговоры.

Артур Харитонов, президент Либерально-демократической лиги Украины, заявил РСЕ/РС, что благодаря потоку товаров и технологий из Китая "Россия может продолжать эту войну столько, сколько ей необходимо".

Обе страны также пытаются обойти западные санкции, переведя торговлю на рубли и юани. Российские официальные лица заявляют, что в 2025 году уже 99 процентов двусторонней торговли осуществлялось в этих двух валютах.

ЕС избегает введения широкомасштабных секторальных санкций против Пекина из-за прочных экономических связей между Европой и Китаем. В 2024 году объем торговли между ЕС и КНР достиг примерно 785 миллиардов долларов. Это и объясняет осторожный подход европейских лидеров к введению широкомасштабных санкций против Пекина.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что это делает Европу в некоторой степени зависимой от Китая и вынуждает ее выбирать между защитой своей экономики и "выстрелом себе в ногу" путем ужесточения санкций и экспортного контроля в отношении Пекина.

Цахкна посетил Пекин в ноябре прошлого года в составе эстонской делегации. Он заявил, что Таллин и другие европейские столицы продолжают оказывать давление на китайских чиновников, чтобы те повлияли на Путина и его действия в отношении Украины.

Дилемма Европы

Европейские чиновники утверждают, что только взаимодействуя с Си они могут надеяться повлиять на его позицию по вопросам безопасности.

"Во всех моих беседах с [министром иностранных дел Китая] Ван И, в беседах нашего премьер-министра с Си Цзиньпином и даже публично мы всегда говорили, что ожидаем от [Пекина] использования своего влияния на Россию", – заявил РСЕ/РС министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел.

Но на фоне напряженности в торговых отношениях с Вашингтоном европейские лидеры в последнее время активизировали взаимодействие с Пекином. Французский президент Эммануэль Макрон посетил Китай в конце 2025 года, британский премьер-министр Кир Стармер побывал там уже в этом году, а немецкий канцлер Фридрих Мерц планирует посетить его 25 февраля.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп также встретится с Си Цзиньпином в Китае в апреле.

Ван И 14 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и заявил, что Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной в политическое урегулирование в Украине, и "не имеет последнего слова" в этом вопросе. При этом, по словам китайского министра, Пекин "будет по-своему оказывать полную поддержку мирному процессу".

В Мюнхене Ван И встретился с несколькими европейскими официальными лицами, в том числе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который заявил РСЕ/РС, что Киев "заинтересован в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества" с Пекином. Китай является крупнейшим торговым партнером Украины: объем торговли между странами в прошлом году составил 21 млрд долларов.

"Китай не желает поражения России, но и не хочет иметь рядом с собой торжествующую Россию, – считает Гуннар Виганд, бывший высокопоставленный чиновник ЕС, ныне сотрудник Германского фонда Маршалла. – Поэтому они не хотят отказываться от связей с Украиной и по-прежнему подчеркивают, что поддерживают территориальную целостность этой страны".

Западные официальные лица заявляют, что между Пекином и Москвой сохраняется недоверие, но их общее противодействие Западу перевешивает эти различия.

"Китай не спасает Россию, но в то же время он не спасает и Украину, – говорит Вита Голод, член правления Украинской ассоциации синологов. – Это своего рода стратегический китайский нейтралитет".