Молчание Пекина. Европе не удается убедить Китай надавить на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале этого месяца побывал с визитом в Китае. Он обратился к Пекину с просьбой оказать давление на Россию, чтобы та согласилась на прекращение огня с Украиной – на фоне нынешнего всплеска дипломатической активности, направленной на окончание войны, которая длится уже почти четыре года. Большинство экспертов, однако, считает, что Китай останется глух к призывам Макрона и других европейских лидеров. Почему?

Несмотря на некоторую помпезность и акцент на торговых возможностях, визит Макрона не принес ощутимых результатов. У председателя КНР Си Цзиньпина мало причин для того, чтобы использовать свое влияние на Владимира Путина в пользу установления мира в Украине.

Символические призывы, символический ответ

"Я не думаю, что у Пекина есть какие-либо стимулы для вмешательства с целью положить конец войне, — говорит в интервью Радио Свобода Клаус Сун, аналитик берлинского аналитического центра MERICS. – Европа не имеет для Китая такого значения, как Россия".

После торжественного приема с красной ковровой дорожкой и почетным караулом в Пекине 4 декабря Макрон во время встречи с Си предупредил о давлении, которое война в Украине оказывает на международную политическую систему, и о необходимости достичь прочного мира.

Мы сталкиваемся с риском распада международного порядка, который принес планете десятилетия мира

"Мы сталкиваемся с риском распада международного порядка, который принес планете десятилетия мира. В этом контексте диалог между Китаем и Францией становится еще более важным, чем когда-либо", – сказал французский президент. Он также призвал Си присоединиться к европейским усилиям, направленным на "по меньшей мере скорое прекращение огня в форме моратория на удары по критически важной инфраструктуре".

Си не ответил напрямую на призыв Макрона, но сказал, что "Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира", и призвал к заключению соглашения, которое было бы приемлемо для всех сторон. Пекин, кстати, никогда не называл полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году войной, а только "конфликтом". И, хотя многие европейские представители с тех пор призывали Пекин сдержать Москву, позиция руководства КНР оставалась неизменной.

"Китай может нанести очень серьезный экономический ущерб ЕС, — считает Юрий Пойта из киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения. – Поэтому призывы Макрона оказать влияние на Россию носят в основном символический характер. Никто в Европе не верит, что Пекин пойдет на это".

Си не понравились ни коньяк, ни свинина

Экономические связи стали одной из главных тем визита Макрона, который завершился совместной с лидером КНР поездкой в город Чэнду.

Накануне визита французские чиновники поделились с журналистами новыми данными о торговом дисбалансе между Францией и Китаем. Дефицит составляет 47 миллиардов евро, что в два раза больше, чем десять лет назад. Для того, чтобы попытаться как-то исправить ситуацию, в поездке в Китай Макрона сопровождали 35 руководителей крупнейших французских компаний — от производителей коньяка до различных розничных брендов.

Но итоги визита и в этом плане оказались скромными. Встреча в Пекине привела лишь к подписанию 12 соглашений о сотрудничестве в таких областях, как атомная энергетика, борьба с демографическими проблемами (и Китай, и Франция сталкиваются со старением населения) и сохранение панды. Общая сумма сделок не разглашается.

Проблемы в торговле с Китаем есть не только у Франции. Все 27 стран-членов ЕС имеют с КНР огромный торговый дефицит: в прошлом году он составил более 300 миллиардов евро.

Аналитики считают, что Пекин может использовать сближение с Францией для расширения своего влияния в ЕС, но в настоящее время он не способен предложить Парижу серьезные уступки.

Долгожданный китайский заказ на 500 самолетов Airbus, по всей видимости, не будет реализован, поскольку это может повлиять на позицию Пекина в текущих торговых переговорах с США. Вашингтон добивается от Китая новых заказов на самолеты Boeing американского производства.

Си также не взял на себя никаких обязательств по смягчению условий для французских производителей коньяка и свинины, поскольку это ослабило бы позицию Пекина в переговорах с Брюсселем по поводу тарифов на электромобили китайского производства.

"Дружба по расчету" с Россией

Китай остается одним из основных рынков сбыта для европейского экспорта — от авиации до промышленных химикатов. Этот рынок стал еще более важным после введения США тарифов на товары европейского производства. Китай также является основным поставщиком сырья и редкоземельных элементов в Европу, что делает его незаменимым для многих стратегических производств.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, который посетил Пекин в начале ноября, заявил Радио Свобода, что диалог с Китаем по-прежнему имеет смысл, даже если Пекин является "главным фактором", помогающим России вести войну.

Китай заявляет о своей нейтральной позиции в отношении войны в Украине, но продолжает углублять политические и экономические связи с Россией. Киев и его западные союзники давно жалуются, что Пекин поставляет Москве товары двойного назначения, которые могут быть использованы на поле боя против Украины. Китай также является крупнейшим покупателем российской нефти.

Несмотря на это, КНР по-прежнему вкладывает значительные средства в Европу, которая остается одним из крупнейших рынков сбыта китайских товаров. "Это рычаг, который мы должны использовать, чтобы Китай перестал поддерживать Россию", — говорит Маргус Цахкна. Как Европа может применить этот рычаг, остается открытым вопросом.

Министр иностранных дел Китая Ван И на прошлой неделе посетил Москву и встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а заодно поприветствовал специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя президента Трампа Джареда Кушнера, которые обсуждали с российскими официальными лицами возможности прекращения войны в Украине.

Китаю нужны ресурсы России – и ее роль в совместном противостоянии Западу

"Это дружба, основанная на расчете, — описывает отношения Москвы и Пекина в интервью Радио Свобода Наталья Бутырская из киевского аналитического центра "Новая Европа". – Китай не заинтересован в возвращении России в лагерь Запада. Ему нужны ресурсы России – и ее роль в совместном противостоянии Западу".

Николя Тензер, бывший французский чиновник, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, считает, что Китай использует Россию как инструмент для раскола Запада. "[Си], безусловно, хочет полностью изменить международный порядок. Но, как и все диктаторы, он боится своего рода "демократического заражения". По этой причине, я думаю, Си поддерживает Путина".

Фактор Тайваня

Тензер добавил, что Китай заинтересован в поддержании прочных экономических связей с Европой, поскольку это поможет защитить Пекин от возможных санкций в случае нападения на Тайвань, который он считает частью территории КНР. Пекин обратился к Франции за поддержкой в вопросе Тайваня во время визита Макрона – на фоне углубляющегося дипломатического конфликта с Токио. Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в ноябре в необычно острых для современных японских политиков выражениях заявила, что конфликт вокруг Тайваня может представлять экзистенциальную угрозу для ее страны.

Макрон не затронул тему Тайваня публично во время пребывания в Китае, но европейские политики внимательно следят за напряженностью в регионе, понимая, что затянувшаяся война в Украине может одновременно ослабить Россию и Запад и отвлечь внимание от Китая и Индо-Тихоокеанского региона.

"Китай развивает свои военные возможности далеко за пределы того, что необходимо для обороны. Неизбежно возникает вопрос: почему? — говорит в интервью РС министр иностранных дел Латвии Байба Браже. – Мы также ясно видим, что Китай способствует войне России против Украины. Важно представить эти вызовы Китаю в рамках открытого диалога".