Ничего не случилось. Константин Хахалин – о выборах на Тайване

На Тайване состоялись очередные выборы президента. Ввиду истечения двух сроков пребывания на посту госпожи Цай Инвэнь избран новый президент Лай Циндэ. Никакой конституционной эквилибристики в стиле обнуления или продления сроков. Всё исключительно по закону, в строгом соответствии с избирательной процедурой, на состязательной, конкурентной основе.

Представитель Демократической прогрессивной партии уже в третий раз подряд побеждает на президентских выборах. Результат более чем впечатляющий. Его главная причина состоит в принципиальной и бескомпромиссной позиции партии по вопросу независимости Тайваня. По данному вопросу и партия, и подавляющее большинство тайваньцев (более 70%) не склонны к какому-либо торгу: Тайвань – это их земля, их страна, их дом, их семьи, их независимость и самостоятельность.

Именно кандидата от Гоминьдана мечтал видеть Пекин в кресле президента Тайваня. Однако шансов у него не было

Слабое место всех конкурентов Лай Циндэ проще всего обозначить на примере Гоминьдана. В терминах российских политических реалий, это КПРФ с одиозно бесцветным лидером, повесткой "времён Очаковских и покоренья Крыма", сфокусированная на самовыживании, с компромиссами и "договорняками", в том числе по вопросу независимости Тайваня. Это практически единственная партия на Тайване, которая поддерживает контакты с китайскими коммунистами, рассуждает с ними о едином Китае и прочих вопросах межпартийного сотрудничества. Именно кандидата от Гоминьдана мечтал видеть Пекин в кресле президента Тайваня. Однако шансов у Хоу Юи не было.

В связи с состоявшимися выборами рассуждают о росте напряжённости в отношениях между КНР и Тайванем вплоть до прогнозов о вероятном китайском вторжении на остров с целью его силового возвращения. Однако факты свидетельствуют об отсутствии военных инцидентов между КНР и Тайванем – как минимум в последние полвека. Все перипетии роста или ослабления напряженности в китайско-тайваньских отношениях обходятся без жертв и разрушений. Никто никого не бомбит и не убивает. Более того, энергично сотрудничают, активно развивают бизнес-контакты, общаются, организуют академические обмены и реализуют совместные культурные программы.

Внимательные "знатоки" рассуждают о повышенной военной активности КНР в Тайваньском проливе и в тихоокеанской зоне к востоку от Тайваня. Но их совсем не смущает тот факт, что не зафиксировано случаев нарушения сторонами воздушного пространства друг друга или несанкционированного захода в территориальные воды. Частые сообщения об обнаружении средствами тайваньских ПВО в зоне их действия китайских военных самолётов указывают только на то, что они оказываются в пределах так называемой ADIZ (Air Defence Identification Zone), зоны идентификации ПВО, границы которой выходят далеко за пределы воздушного пространства и территориальных вод Тайваня. Условно говоря, тайваньская сторона применительно к китайской военной активности всякий раз принципиально напоминает "нам вас издалёка видать". В таких случаях в воздух непременно поднимаются F-16 тайваньских ВВС и выполняют все требуемые действия по несению боевого дежурства в пограничной зоне. События такого рода можно назвать заурядным элементом тайваньского пейзажа. Отдыхающие на живописных пляжах жители острова любуются мастерством пилотажа тайваньских лётчиков или загадывают желания, соотнося их осуществимость с предполагаемой траекторией полёта F16. Я и сам так делал. Словом, никакого дискомфорта или тем более беспокойства.

С чего вдруг живущие по обеим сторонам Тайваньского пролива неглупые люди окажутся падкими до военных авантюр? Нет оснований полагать, что до такого безумного состояния их могут довести многочисленные эксперты-алармисты, политологи-конспирологи или бдительные герои-разведчики. В Пекине и Тайбэе есть руководители и специалисты повыше их классом. Совсем недавно, например, последствия визита Нэнси Пелоси на Тайвань разочаровали впечатлительных экспертов, предсказывавших начало Третьей мировой войны.

Временами создаётся впечатление, что в военном конфликте между Китаем и Тайванем заинтересованы очень многие, но только не Пекин и Тайбэй. В отношениях между ними рациональность всегда одерживает победу над принципиальностью.

Кстати, именно в таких ориентирах следует оценивать заявление Председателя Си об "исторической необходимости" воссоединения с Тайванем. Принципиально. Никаких сомнений. Слова лидера уважаемой страны. Но рациональность подразумевает сохранение статус-кво. Именно этот принцип был обозначен в первом выступлении Лая Циндэ после избрания.

Тайвань ни одного дня в своей истории не был частью КНР

Следует заметить, что между Пекином и Тайбэем уже давно не обсуждается формула воссоединения по принципу "одна страна, две системы". Наблюдая за реализацией этого принципа на примере Гонконга, в Тайбэе решительно отказались от столь "лестного" предложения. Некоторое время эксперты с обеих сторон обсуждали принцип сугубо формального признания Тайванем суверенитета КНР и фактического сохранения статус-кво. Предположительно, такая формулировка не устроила тайваньскую сторону ввиду расплывчатости трактовки формального признания: каков его смысл, каковы границы и каковы гарантии? Судя по заявлению Лая Циндэ об отказе от формального провозглашения независимости при сохранении статус-кво, стороны или близки, или пришли к компромиссу по базовому принципу взаимоотношений. Этот принцип проще именовать мирным сосуществованием. В данном случае ключевое слово – "мирное". А "историческая необходимость" подождёт.

К тому же в самом ли деле она "историческая"?

Напомним, что Тайвань очень недолго был китайским. Он был португальским (Формоза), был испанским, был японским и ни одного дня в своей истории не был частью КНР. По факту остров непрерывно был чьей-то колонией, переходил из рук одной империи в руки другой. Его нынешнюю самостоятельность правильно называть результатом национально-освободительного движения островитян за свою независимость. Вполне закономерно, что тайваньская нация не желает быть колонией КНР со всеми сопутствующими этому статусу централизациями, вертикализациями, унификациями, обнулениями и продлениями.

Тайваньцам вполне комфортно так, как они сейчас живут и как себя ощущают. Или, говоря словами одной знакомой автора, "не нужно нас ни к кому пристраивать и обустраивать, у нас и так всё пристроено и обустроено". Потому они избрали такого президента.

Константин Хахалин – кандидат исторических наук, синолог



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