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Ничего не случилось. Константин Хахалин – о выборах на Тайване

Константин Хахалин
Константин Хахалин

На Тайване состоялись очередные выборы президента. Ввиду истечения двух сроков пребывания на посту госпожи Цай Инвэнь избран новый президент Лай Циндэ. Никакой конституционной эквилибристики в стиле обнуления или продления сроков. Всё исключительно по закону, в строгом соответствии с избирательной процедурой, на состязательной, конкурентной основе.

Представитель Демократической прогрессивной партии уже в третий раз подряд побеждает на президентских выборах. Результат более чем впечатляющий. Его главная причина состоит в принципиальной и бескомпромиссной позиции партии по вопросу независимости Тайваня. По данному вопросу и партия, и подавляющее большинство тайваньцев (более 70%) не склонны к какому-либо торгу: Тайвань – это их земля, их страна, их дом, их семьи, их независимость и самостоятельность.

Именно кандидата от Гоминьдана мечтал видеть Пекин в кресле президента Тайваня. Однако шансов у него не было

Слабое место всех конкурентов Лай Циндэ проще всего обозначить на примере Гоминьдана. В терминах российских политических реалий, это КПРФ с одиозно бесцветным лидером, повесткой "времён Очаковских и покоренья Крыма", сфокусированная на самовыживании, с компромиссами и "договорняками", в том числе по вопросу независимости Тайваня. Это практически единственная партия на Тайване, которая поддерживает контакты с китайскими коммунистами, рассуждает с ними о едином Китае и прочих вопросах межпартийного сотрудничества. Именно кандидата от Гоминьдана мечтал видеть Пекин в кресле президента Тайваня. Однако шансов у Хоу Юи не было.

В связи с состоявшимися выборами рассуждают о росте напряжённости в отношениях между КНР и Тайванем вплоть до прогнозов о вероятном китайском вторжении на остров с целью его силового возвращения. Однако факты свидетельствуют об отсутствии военных инцидентов между КНР и Тайванем – как минимум в последние полвека. Все перипетии роста или ослабления напряженности в китайско-тайваньских отношениях обходятся без жертв и разрушений. Никто никого не бомбит и не убивает. Более того, энергично сотрудничают, активно развивают бизнес-контакты, общаются, организуют академические обмены и реализуют совместные культурные программы.

Внимательные "знатоки" рассуждают о повышенной военной активности КНР в Тайваньском проливе и в тихоокеанской зоне к востоку от Тайваня. Но их совсем не смущает тот факт, что не зафиксировано случаев нарушения сторонами воздушного пространства друг друга или несанкционированного захода в территориальные воды. Частые сообщения об обнаружении средствами тайваньских ПВО в зоне их действия китайских военных самолётов указывают только на то, что они оказываются в пределах так называемой ADIZ (Air Defence Identification Zone), зоны идентификации ПВО, границы которой выходят далеко за пределы воздушного пространства и территориальных вод Тайваня. Условно говоря, тайваньская сторона применительно к китайской военной активности всякий раз принципиально напоминает "нам вас издалёка видать". В таких случаях в воздух непременно поднимаются F-16 тайваньских ВВС и выполняют все требуемые действия по несению боевого дежурства в пограничной зоне. События такого рода можно назвать заурядным элементом тайваньского пейзажа. Отдыхающие на живописных пляжах жители острова любуются мастерством пилотажа тайваньских лётчиков или загадывают желания, соотнося их осуществимость с предполагаемой траекторией полёта F16. Я и сам так делал. Словом, никакого дискомфорта или тем более беспокойства.

С чего вдруг живущие по обеим сторонам Тайваньского пролива неглупые люди окажутся падкими до военных авантюр? Нет оснований полагать, что до такого безумного состояния их могут довести многочисленные эксперты-алармисты, политологи-конспирологи или бдительные герои-разведчики. В Пекине и Тайбэе есть руководители и специалисты повыше их классом. Совсем недавно, например, последствия визита Нэнси Пелоси на Тайвань разочаровали впечатлительных экспертов, предсказывавших начало Третьей мировой войны.

Временами создаётся впечатление, что в военном конфликте между Китаем и Тайванем заинтересованы очень многие, но только не Пекин и Тайбэй. В отношениях между ними рациональность всегда одерживает победу над принципиальностью.

Кстати, именно в таких ориентирах следует оценивать заявление Председателя Си об "исторической необходимости" воссоединения с Тайванем. Принципиально. Никаких сомнений. Слова лидера уважаемой страны. Но рациональность подразумевает сохранение статус-кво. Именно этот принцип был обозначен в первом выступлении Лая Циндэ после избрания.

Тайвань ни одного дня в своей истории не был частью КНР

Следует заметить, что между Пекином и Тайбэем уже давно не обсуждается формула воссоединения по принципу "одна страна, две системы". Наблюдая за реализацией этого принципа на примере Гонконга, в Тайбэе решительно отказались от столь "лестного" предложения. Некоторое время эксперты с обеих сторон обсуждали принцип сугубо формального признания Тайванем суверенитета КНР и фактического сохранения статус-кво. Предположительно, такая формулировка не устроила тайваньскую сторону ввиду расплывчатости трактовки формального признания: каков его смысл, каковы границы и каковы гарантии? Судя по заявлению Лая Циндэ об отказе от формального провозглашения независимости при сохранении статус-кво, стороны или близки, или пришли к компромиссу по базовому принципу взаимоотношений. Этот принцип проще именовать мирным сосуществованием. В данном случае ключевое слово – "мирное". А "историческая необходимость" подождёт.

К тому же в самом ли деле она "историческая"?

Напомним, что Тайвань очень недолго был китайским. Он был португальским (Формоза), был испанским, был японским и ни одного дня в своей истории не был частью КНР. По факту остров непрерывно был чьей-то колонией, переходил из рук одной империи в руки другой. Его нынешнюю самостоятельность правильно называть результатом национально-освободительного движения островитян за свою независимость. Вполне закономерно, что тайваньская нация не желает быть колонией КНР со всеми сопутствующими этому статусу централизациями, вертикализациями, унификациями, обнулениями и продлениями.

Тайваньцам вполне комфортно так, как они сейчас живут и как себя ощущают. Или, говоря словами одной знакомой автора, "не нужно нас ни к кому пристраивать и обустраивать, у нас и так всё пристроено и обустроено". Потому они избрали такого президента.

Константин Хахалин – кандидат исторических наук, синолог

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