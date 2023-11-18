Стрелков подтвердил, что хочет баллотироваться в президенты

Полковник запаса ФСБ и бывший "министр обороны" донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный по обвинению в призывах к экстремизму, подтвердил из СИЗО своё намерение баллотироваться в президенты России в будущем году.

Издание "Сота" опубликовало видео, на котором письмо Стрелкова о выдвижении в президенты зачитывает сопредседатель созданного его соратниками Русского движения за Стрелкова (РДС) Олег Нельзин.

В письме в частности содержится указание соратникам Стрелкова создать инициативную группу и развернуть штаб по сбору подписей, а также призывы о поддержке к различным общественным организациям.

Впервые о возможности своего участия в выборах Стрелков заявил в августе, вскоре после ареста. Своё решение он обосновал тем, что считает себя лучше нынешнего президента России Владимира Путина сразу в нескольких областях. Ряд разделяющих взгляды Стрелкова деятелей, впрочем, раскритиковали его намерения, высказав мнение, что, бросив Путину символический вызов, он только ухудшит свои шансы выйти на свободу.

Стрелкова арестовали в конце июля 2023 года из-за постов с критикой российских властей, в которых следствие усмотрело призывы к экстремизму. В СИЗО Стрелков пробудет как минимум до 18 декабря. По вменяемой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. По закону в случае обвинительного приговора Стрелков баллотироваться на пост президента России не сможет, однако до вступления приговора в силу он имеет право выдвигаться.

При этом выборы в России официально ещё не назначены, собирать подписи Стрелков не может. Это необходимо будет сделать в течение примерно месяца после назначения даты выборов в декабре, если ЦИК зарегистрирует инициативную группу в поддержку кандидата.