Суд в Москве продлил арест бывшему лидеру сепаратистов Стрелкову

Мещанский районный суд Москвы продлил арест бывшему лидеру пророссийских сепаратистов Донецка Игорю Стрелкову (Гиркину) до 18 декабря. Он просил перевести его под домашний арест, отметив, что не может скрыться за границей из-за розыска Интерпола и пожизненного приговора, вынесенного ему судом в Нидерландах.

О продлении ареста сообщил из зала суда корреспондент SOTAvision. Суд приобщил к делу материалы со стороны защиты, в том числе российские военные награды Стрелкова, положительную характеристику Союза коммунистической молодёжи, грамоту от "Союза казаков" за участие в войне в Приднестровье, благодарность и характеристику от "антифашистского штаба Новороссии", благодарности от президента Путина, директора ФСБ Александра Бортникова и других российских чиновников, и копию удостоверения пенсионера. (Часть из этих документов его жена Мирослава выкладывала в телеграме).

Стрелкова арестовали в конце июля 2023 года из-за постов с критикой российских властей, в которых следствие усмотрело призывы к экстремизму. По вменяемой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. После возвращения в Россию с Донбасса в 2014 году он активно критиковал российские власти с радикально-провоенных и консервативных позиций.

В августе Стрелков заявил, что планирует баллотироваться на пост президента России. Для самовыдвижения ему понадобится собрать 300 тысяч подписей избирателей, не больше 7500 из каждого региона России или заручиться поддержкой партии, прошедшей в Госдуму на прыедыдущих выборах, или имеющей представительство не менее чем в трети субъектов страны.