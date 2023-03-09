Стрелявшему в военкома Усть-Илимска предъявили обвинения в терроризме

Выстрелевшиму из обреза в военкома Усть-Илимска Руслану Зинину предъявили обвинение в терроризме. Ему переквалифицировали обвинение с посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает телеграм-канал "Зона солидарности".
По первоначальному обвинению Зинину грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, по новому - от 12 до 20 лет. "Зона солидарности" отмечает, что первое обвинение не соответствовало действиям жителя Усть-Илимска, поскольку военком не сотрудник правоохранительных органов и не выполняет задач по охране общественного порядка.
"Формально это обвинение легче - оно не предусматривает пожизненного лишения свободы, в отличие от предыдущего. Однако дело в том, что по "терроризму" не может быть суда присяжных, не может назначаться наказание ниже низшего, а часть назначаемого срока обязательно должна быть с отбыванием в тюрьме. И это не говоря о массе более мелких ущемлений в правах осужденного как "террориста", - отмечают правозащитники.
- 26 сентября 2022 года, спустя пять дней после объявления мобилизации в России, Руслан Зинин пришел с обрезом в военкомат Усть-Илимска. Он выстрелил в военного комиссара района Александра Елисеева. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Зинин объяснил свой поступок тем, что его младшему брату пришла повестка, а ранее на войне в Украине погиб его друг.
- В результате брата Зинина не мобилизовали. Военком Елисеев провел в больнице полтора месяца.
- После волны участившихся атак на военкоматы, в Генштабе России заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты.
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