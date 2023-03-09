Стрелявшему в военкома Усть-Илимска предъявили обвинения в терроризме

Выстрелевшиму из обреза в военкома Усть-Илимска Руслану Зинину предъявили обвинение в терроризме. Ему переквалифицировали обвинение с посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает телеграм-канал "Зона солидарности".

По первоначальному обвинению Зинину грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, по новому - от 12 до 20 лет. "Зона солидарности" отмечает, что первое обвинение не соответствовало действиям жителя Усть-Илимска, поскольку военком не сотрудник правоохранительных органов и не выполняет задач по охране общественного порядка.

"Формально это обвинение легче - оно не предусматривает пожизненного лишения свободы, в отличие от предыдущего. Однако дело в том, что по "терроризму" не может быть суда присяжных, не может назначаться наказание ниже низшего, а часть назначаемого срока обязательно должна быть с отбыванием в тюрьме. И это не говоря о массе более мелких ущемлений в правах осужденного как "террориста", - отмечают правозащитники.