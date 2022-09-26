В Иркутской области резервист выстрелил в военкома

Резервист выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске Иркутской области. Видео, как утверждается, с места происшествия публикует Babr Mash.

Военком с ранениями госпитализирован, призывник задержан сотрудниками полиции. Уточняется, что пострадавший находится в реанимации. Mash сообщает, что задержанному 25 лет, его зовут Руслан Зинин. По информации Baza, в понедельник его должны были мобилизовать. Неизвестно, как именно Зинин пронес в здание военкомата оружие. Перед тем, как начать стрельбу, он произнес: "Сейчас все домой поедем".

В некоторых регионах мобилизация проходит в экстренном порядке на фоне паники местного населения. Российские власти заявили о намерении мобилизовать 300 тысяч резервистов, но по сообщениям СМИ, реальная цифра может превысить миллион человек.

После того, как президент России Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" для продолжения войны на территории Украины, по всей стране участились случаи поджога военкоматов и зданий администраций.

Во многих городах России начались антивоенные протесты, самые крупные из них прошли в Махачкале. К вечеру 25 сентября на акциях были задержаны в общей сложности почти две с половиной тысячи человек. Десятки тысяч граждан России покинули пределы страны. В связи с этим, по данным некоторых СМИ, власти планируют запретить выезд мужчинам мобилизационного возраста.