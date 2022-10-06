Стремоусов: многие говорят, что Шойгу мог бы, как офицер, застрелиться

Замглавы российской оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов обвинил, как он выразился, "бездарных военачальников" в отступлении российских военных, в результате которого украинские войска в последние дни освободили значительную часть территории на севере области.

"Многие говорят, что министр обороны, который допустил до такого положения дел, мог бы, как офицер, застрелиться. Но, знаете, слово офицер для многих - непонятное слово" - сказал также Стремоусов. Министром обороны России является Сергей Шойгу, по имени его Стремоусов не назвал. Как он подчеркнул, министерство обороны не состоит только из "министров, бездарных и продажных генералов и мародёров", в его подчинении, по мнению представителя оккупационной администрации, есть и "настоящие герои".

При этом Стремоусов несколько раз повторил, что украинская армия, по его мнению, не возьмёт Херсон, а отступление российских войск назвал "перегруппировкой" с целью сохранить жизни солдат - то есть, по сути, повторил аргументы Минобороны.

В последние дни ряд видных блогеров и общественных деятелей, выступающих в поддержку войны, обрушились с критикой на Минобороны, как в связи с неудачами на фронте, так и с проблемами во время мобилизации. С резкой критикой выступили, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров и бизнесмен, связанный с "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин. Глава комитета Госдумы по обороне, отставной генерал Андрей Картаполов, призвал ведомство "перестать врать". О том, что ранее - во времена Российской империи и в советские времена - офицеры кончали с собой из-за неудач на фронте, потому что имели представление о чести, пишет сегодня и бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. Он прямо обвиняет Минобороны в недооценке противника перед началом войны.

Кремль пока никак не реагировал на критику в адрес Минобороны и Генштаба.