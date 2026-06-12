"Строить соседские отношения". Россияне в Украинской миротворческой школе

В Праге проходит семинар Украинской миротворческой школы, цель которого – найти возможности для диалога между россиянами и украинцами, вопреки продолжающейся агрессии России в Украине. Среди участников – россияне с антивоенной позицией. Они, как говорят организаторы, хотят ответить на вопрос "Как нам говорить с украинцами?".

Георгий Чижов, руководитель Центра содействия реформам (Киев), тренер Украинской миротворческой школы, говорит, что россияне при общении с украинцами могут неосознанно использовать фразы, которые у украинцев вызывают отторжение. Например, словосочетание "братские народы". "Это воспринимается очень болезненно. На самом деле таких триггеров много, и у самых проукраински и позитивно настроенных людей из России не всегда есть понимание, что это в последнюю очередь готовы от них услышать", – объясняет Чижов. По его словам, в Украинской миротворческой школе будут "показывать украинскую оптику, объяснять, что может раздражать, что может стать триггером, каких вещей надо избегать".

Мы впервые решили поговорить с россиянами и посмотреть, что из этого получится

Украинская миротворческая школа возникла в 2014 году – после аннексии Россией Крыма. У ее истоков стояли руководители киевского Центра ближневосточных исследований, тогда много работавшие в Крыму. "Когда был травматичный опыт в 2014-м, то достаточно много крымских татар выехали в Херсонскую область, – рассказывает Георгий Чижов. – С юга Украины в общем начиналась Украинская миротворческая школа, поэтому изначально слово "мир" не связано с миром между Россией и Украиной. Мы занимались тем, что называется peace building (дословно "миростроительство" – РС) в локальных сообществах, то есть на местах. Мы обучали в первую очередь активистов, но также обычных граждан основам конфликтологии, ведения переговоров. Иными словами, это был низовой проект".

В эти дни начинается уже 13-й сезон Украинской миротворческой школы. В Праге проходит, как называют ее организаторы, специальная сессия. На ней впервые в украинском проекте будут участвовать россияне. "Мы впервые решили поговорить с россиянами и посмотреть, что из этого получится", – говорит Чижов. По его мнению, время для полноценного диалога между россиянами и украинцами еще не пришло, так как война продолжается, поэтому скорее украинские тренеры будут учить российских участников тому, как избегать конфликтов и эмоциональных реакций: "Это не совсем диалог, когда стороны абсолютно равноправны. Фактически здесь за украинцами остаются формат, сценарий и вся драматургия".

Им нужно было привыкнуть, что мы из России, но мы – не те люди, которые их обижали, мы к ним с добром

Одной из участниц Украинской миротворческой школы является россиянка Александра Российкина. Она с первых дней войны стала помогать украинским беженцам, оказавшимся в Эстонии, и организовала детский досуговый центр OGO Centre, где дети могли заниматься с украинскими преподавателями. Российкина рассказывает, что в первые дни войны было много сложностей, связанных с тем травматическим опытом, который пережили бегущие от войны украинские семьи: "Я не скрывала, что я из России, но об этом и не рассказывала на каждом углу. Я просто жила и просто помогала. Конечно, и родителям, и детям было интересно, и они спрашивали, потому что и наши волонтеры были русскоязычные, в Эстонии живет много русскоязычных, – говорит Российкина. – Конечно, поначалу у нас было много сложностей, людям было тяжело воспринимать то, что мы из России. Такой барьер был, но не у всех. Со мной разговаривали только на украинском языке, но как-то так получилось, что украинский я и понимаю на слух, и читаю. Мне мама ребенка пишет на украинском языке, а я отвечаю на русском, и мы друг друга понимаем – при том, что каждый разговаривает на своем языке. Были сложности у детей, особенно в первое время, потому что это были дети, которых вывозили из горячих точек через фильтрацию, они въезжали в Эстонию через Россию. Они натерпелись, они там сидели в подвалах. И когда они узнавали, что мы из России, дети на какое-то время замыкались… Им нужно было смириться, привыкнуть, что мы из России, но мы – не те люди, которые их обижали, мы к ним приходим с добром. И у нас на это ушло какое-то время. Со временем, проходили месяцы нашей работы, становилось легче, потому что срабатывало "сарафанное радио", про нас рассказывали. Сейчас с этим абсолютно нет проблем. У нас здесь довольно небольшое сообщество, и все, конечно же, знают, какая у меня позиция. Я просто не могу уже вернуться в Россию, я не хочу принимать в этом всем участие, и в Эстонии нахожусь под международной защитой".

Георгий Чижов рассказывает, что участники пражской сессии Украинской миротворческой школы – это россияне, уехавшие из России, в основном после начала войны в 2022 году. Среди них есть и те, кто долго живет в странах Европейского союза, но стал помогать бегущим от войны людям с первых дней вторжения России в Украину. "Мы сознательно не приглашали людей, которые сейчас находятся в России, чтобы не подвергать их риску, – говорит Чижов. – Понятно, что базово все участники против войны, против российской агрессии, против путинского режима. То есть тут не будет дискуссий, что такое добро и что такое зло. При отборе мы учитывали гражданскую позицию участников. Это россияне с антивоенными, антипутинскими взглядами, которые, может быть, ничем не знамениты, но они активны и интересуются тем, как разговаривать с украинцами после всего, что произошло".

Когда наступит мир, в этом мире нужно будет взаимодействовать украинцам и россиянам

У Украинской миротворческой школы есть и еще одно направление работы – это первая попытка осмысления, какими могли бы быть соседские отношения между Россией и Украиной после окончания боевых действий. "Мы хотим понять, спрогнозировать работу с будущим, чтобы люди задумались о том, как они видят будущее России, – говорит Чижов. – Потому что большинство наших участников, насколько я понимаю, хотели бы вернуться в Россию, когда это станет для них возможным. И вот как они видят себя в этой точке? Мы хотим им помочь над этим подумать. То есть, по большому счету, это все на самом деле направлено на то, чтобы когда-то, когда наступит мир, в этом мире можно было бы взаимодействовать украинцам и россиянам, потому что граница в принципе никуда не денется. Даже если Россия каким-то образом фрагментируется, все равно она будет располагаться вдоль украинской границы. И все равно соседские отношения придется строить", – считает тренер Украинской миротворческой школы.

– Для меня, естественно, это важное мероприятие, потому что я работаю с украинскими беженцами уже четыре года. Наша команда – это украинцы и россияне, мы работаем вместе с начала войны, – рассказывает Александра Российкина. – Я из России, и всю жизнь занимаюсь проектами помощи детям в трудной жизненной ситуации. Когда началось полномасштабное вторжение, я находилась в Эстонии, и для меня не стоял вопрос, помогать или нет. Я, конечно же, начала помогать беженцам и основала в Эстонии проект их поддержки. Он предназначен для украинских семей с детьми и дает рабочие места украинским педагогам, которые проводят занятия с детьми на украинском языке. Также мы проводим городские лагеря с кружками. Если говорить в общем, то это создание украиноязычной среды для украинских детей с благотворительной целью.

- С чего начинался ваш проект?

– Начинался он в Таллине на пароме для приема беженцев, который открыли сразу после того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину. Паром – это город в городе, там украинские беженцы могли некоторое время жить, пока оформляли все необходимые документы, искали жилье и устраивались на работу. Этот корабль просуществовал почти год, с весны 2022 года. Я пришла туда как волонтер и предложила свою помощь именно с детьми, потому что в основном приезжали женщины и дети. Женщинам нужно было решать свалившиеся на них в Эстонии проблемы, и как мама я прекрасно понимаю, насколько сложно что-либо делать с ребенком, сидящим у тебя "на голове". Мне было понятно, что если такая мама получит возможность несколько часов побыть у себя в каюте, то это будет для нее огромной помощью и поддержкой. И нам разрешили – российским волонтерам, которые тогда были здесь, да и всем, кто хотел помогать. Мы приходили на паром и проводили занятия для детей, а летом провели первую смену городского лагеря. На тот момент на пароме жили 2600 человек и, естественно, большое количество детей. Нам потом для занятий выделили помещение на одной из палуб, и постепенно к нам стали присоединяться украинские воспитатели и педагоги. В большинстве это были люди, которые жили на этом корабле. Так мы из формата волонтерского проекта переросли в благотворительную организацию – мы стали принимать на работу воспитателей. Тогда проект и сформировался, существует он до сих пор. После расформирования корабля мы переехали в отдельное помещение и продолжили заниматься с детьми. При этом у нас также остаются волонтеры", – рассказывает руководитель OGO Centre.

Центр для детей в Таллине существует на частные пожертвования. Сейчас проводится благотворительный аукцион "Поддержите детей вместе со звездами", чтобы собрать средства на летние каникулы для детей. "Спрос на городские лагеря во время летних каникул огромный, но в Эстонии это стоит дорого и большинству наших мам не по карману. Вот поэтому и проводится аукцион, чтобы в конце июня или в начале июля запустить городские лагеря", – рассказывает Александра Российкина. В списке тех, кто передал вещи для аукциона, – Андрей Макаревич, Би-2, Монеточка, Гарри Каспаров и многие другие известные россияне и украинцы, говорит она.

– Один из самых интересных лотов – это книга Андрея Макаревича, который сейчас в Израиле, где тоже обстрелы. Я даже из-за них не знаю, успею ли добавить этот лот, но главное, конечно, чтобы у них все было хорошо. Два лота предоставила группа "Би-2" – это палочки барабанщика с автографом и два билета на любой концерт из предстоящего тура с возможностью пообщаться с группой. Максим Суханов предоставил очень интересный лот – афишу спектакля, по-моему, 2001 года, "Сирано де Бержерак": Максим получил за этот спектакль множество наград. Это раритетный артефакт, афиша висела в театре Вахтангова. Есть пластинка группы "Порнофильмы". Монеточка предоставила диск с автографом и вручную расписанную статуэтку, Ваня Дорн подарил пластинку с его любимой музыкой, автографом и пожеланиями от артиста. Есть набор шахмат Гарри Каспарова с его автографом, Чулпан Хаматова с Катей Гордеевой передали для аукциона книгу, Илья Яшин – тоже книгу, об обменах пленными и заключенными, ведь он участником одного из таких обменов был. Также есть бринбэк – это кепка с круглыми полями, которую носил Влади, участник группы "Каста", во время европейского турне. Все люди, которых я перечислила, на постоянной основе помогают разным проектам, не только моему. Но в данном случае важно, какие у них ценности, большинство уехало из России, не согласившись с происходящим. Их ценности совпадают с моими. Кто-то хочет помогать политзаключенным, кто-то хочет помогать детям, а большинство из этих людей вообще всегда подключаются к благотворительным проектам", - рассказывает Александра Российкина.