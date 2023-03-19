После начала полномасштабной войны несколько миллионов украинцев вынуждены были покинуть родину. Порядка 60 тысяч из них бежали в Грузию. Спустя год после российского вторжения в стране по-прежнему остаются около 25 тысяч украинцев. Многие из них приехали буквально с пустыми руками – без денег, вещей, документов, работы и каких-либо перспектив. В Грузии для помощи переселенцам в первые же недели войны были созданы различные волонтерские инициативы. Позже к ним добавились организации, помогающие россиянам, бегущим от мобилизации. Сотрудники трех проектов рассказали корреспонденту Радио Свобода, как устроена их работа, с какими испытаниями им приходится сталкиваться и почему так важно донести до всего мира сигнал о том, что ничего еще не кончилось.

Организация "Волонтеры Тбилиси"

Вечером 24 февраля 2022 года москвич Анатолий Соболев написал антивоенный пост и отправился на Пушкинскую площадь на акцию протеста против вторжения российской армии в Украину. Спустя четыре дня он вновь вышел на митинг, с которого уехал в автозаке. После того как по Москве поползли слухи о мобилизации и об ужесточении ответственности за "дискредитацию" российской армии, Соболев купил билет на самолет и улетел в Тбилиси.

"Я решил, что это логично. Потому что я не заткнусь. А если я не заткнусь, меня, скорее всего, на какое-то время посадят, а толку от моей посадки примерно ноль – я не Навальный. Бороться по-партизански я не умею. Протест – вообще не моя история с точки зрения профессиональных навыков", – рассказывает Соболев.

Выбор Тбилиси объяснялся тем, что город находится не так далеко от России, там большая русскоязычная диаспора, есть знакомые и оттуда "можно что-то делать". В грузинской столице Соболев отправился на собрание местных волонтерских групп, собравшихся из-за начала войны. Там он познакомился с активистами, которые решили организовать проект "Волонтеры Тбилиси", пришел на их первую встречу, собравшую порядка десяти человек. Сейчас Анатолий Соболев – директор по развитию этого проекта.

Первым делом активисты сняли дом для украинских беженцев и провели кампанию по сбору средств на его содержание, которая за день принесла 25 тысяч долларов. Сейчас у "Волонтеров Тбилиси" три главных направления деятельности – временное жилье для беженцев (четыре арендованных дома и в случае необходимости – оплата краткосрочного пребывания в гостинице), сбор и распределение гуманитарной помощи и круглосуточная информационная поддержка.

"После первого месяца работы мы поняли, что главное, на чем мы можем сфокусироваться, – это объемная базовая помощь. Кто-то занимается узкоспециализированными кейсами, кто-то раз в месяц проводит детские мероприятия, а мы решили, что наша история должна быть массовой", – говорит волонтер.

Иногда активисты помогают беженцам в решении сложных проблем: кому-то нужна химиотерапия, потому что он покинул родину, не окончив курс, кто-то нуждается в срочной операции. Для таких людей организация находит спонсоров, которые оплачивают долговременное жилье, привлекает врачей и партнеров, которые могут помочь.

В команде проекта на постоянной основе работает 120 человек. Помимо этого, организации регулярно помогают 200–300 волонтеров. Россиян среди сотрудников и волонтеров примерно 70 процентов, но многие из них так или иначе связаны с Украиной – либо они родом оттуда, либо у них там родственники, либо они какое-то время жили в Украине.

Людей едет меньше, чем в первые месяцы войны, но до сих пор многие нуждаются в базовой помощи

С самого начала работы проекта "Волонтеры Тбилиси" объявления о сборе средств для этой организации размещали у себя многие известные блогеры и медийные личности. Кто-то делал разовые пожертвования на крупные суммы. Но все же основной поток средств на работу организации идет от частных жертвователей. В среднем один донор перечисляет на счет 30 долларов. Главным образом помощь поступает от местных жителей и от покинувших страну россиян. Также активно помогают жители России, остающиеся на родине, а также эмигранты из Европы и США.

"Мы изначально строили такую стратегию, потому что поняли, что гораздо надежнее не клянчить у кого-то большие суммы денег, а сделать так, чтобы было много людей, которые постоянно перечисляют небольшие пожертвования", – объясняет Соболев.

Ежемесячно "Волонтеры Тбилиси" раздают 15 тонн гуманитарной помощи. Ее получателями являются 5 тысяч человек. Около 200 человек живут в арендованных организацией домах, 1–2 тысячи человек в месяц обращаются на горячую линию. В общей сложности помощь получили уже более 20 тысяч украинцев, бежавших от войны.

В основном в Грузию едут люди с оккупированных территорий. Есть и жители других регионов, охваченных войной, но их меньше. Многие используют Грузию как транзитный пункт: людям, которые выбрались из оккупированных областей (иногда под обстрелами) и прошли через фильтрацию, нужно предоставить дом, оказать медицинскую помощь, объяснить, куда идти, чтобы оформить документы, а дальше они уезжают в Европу или Северную Америку. При этом поток тех, кто нуждается в помощи, не ослабевает.

"Спада [в объемах запрашиваемой помощи] нет. Хотя некоторые организации и пресса говорят, что якобы что-то изменилось. Людей едет меньше, чем в первые месяцы войны, но до сих пор многие из них нуждаются в базовой помощи, особенно с учетом того, что часть [благотворительных] программ закончилась. Люди по-прежнему без медицинской и психологической помощи, без еды, без денег. Людям тяжело устроиться на работу, особенно если ты не 20-летний бармен или не айтишник. Есть матери с детьми. Кому-то некуда возвращаться, потому что дома разрушены, кто-то ждет, пока его регион будет деоккупирован или пока там закончатся боевые действия. Так что проблема остается", – говорит представитель "Волонтеров Тбилиси".

Одним из самых главных вызовов в работе организации было наладить работу таким образом, чтобы "отдавать постоянно". "После начала войны все побежали помогать. Через месяц отвалились первые, через три месяца – еще. Через шесть месяцев, как сказал один человек, остались только люди с отчаянной совестью", – отмечает Соболев.

По его словам, общество начало терять интерес к войне и уставать от нее довольно быстро. Поэтому самое главное сейчас – это донести до окружающих, что война продолжается, что люди по-прежнему переживают настоящий ад и что им по-прежнему нужна помощь и поддержка.

"Мы очень стараемся и в медиа, и в интервью, и в выступлениях говорить: "Ничего не закончилось". Когда это произносится постоянно, это помогает. Чтобы получить те же деньги, что мы получали в августе, например, надо приложить в три раза больше усилий. Многие блогеры, которые помогали вначале, сейчас уже не могут или не хотят, или сами устали, или их аудитория устала. Мы идем к другим. То есть это постоянная большая работа. Но в нашем случае мы сказали себе: это будет надолго, давайте нацелимся на это. Поэтому мы работаем исходя из этого. Мы понимаем, что если мы не будем готовы делать что-то еще, больше, по-другому, у нас ничего не получится. Мы постоянно ищем новые возможности и активно взаимодействуем, поэтому мы выжили с первых дней, не схлопнулись и можем идти дальше", – говорит Соболев.

В поддержке нуждаются и сами волонтеры, которые "каждый день сталкиваются с огромным количеством ужасающих историй, сюрреалистических в нормальной жизни. От людей, которые прошли фильтрацию". Чтобы справляться с выгоранием, многие из них посещают психолога, общаются с единомышленниками.

"Организация старается менять нагрузку: сегодня один человек отвечает за сложный кейс, завтра – другой. Кто-то уходит, потому что деньги кончаются у всех. Люди работают на двух работах, а потом приходят помогать нам – это сложно. Мы стараемся всех поддерживать, помогать, но проблема существует. Это факт. Все устали. Но как бы тяжело нам ни было, это все ерунда по сравнению с тем, через что прошли люди в Украине. Сейчас не время и не место жаловаться на свои трудности. Все наши проблемы и сложности – это все вторично, мы сами их решим и сами с ними разберемся. Потому что есть реальные люди, которые действительно пострадали, – подчеркивает представитель организации. – Есть теория, что бессилие – это один из самых травмирующих опытов для человека, – добавляет он. – Поэтому мы даем возможность действовать, и на самом деле это отличная терапия. Когда ты видишь, что происходит, и тебе при этом есть что делать, на самом деле становится проще".

Молодежная организация украинцев "Свитанок"

В грузинской столице с 2007 года действует молодежная организация украинцев "Свитанок" ("Рассвет"). В ней состоят жители Украины, переехавшие в Грузию, а также люди, родившиеся в украино-грузинских семьях или просто имеющие украинские корни. В мирное время участники объединения занимались развитием украинского сообщества и распространением украинской культуры. Деятельность велась на общественных началах, но это не было волонтерством в классическом смысле этого слова, рассказывает в разговоре с Радио Свобода глава организации Катерина Козак. Все изменилось 24 февраля 2022 года.

"Мы поняли, что нужно что-то делать. Это было желание присоединиться к помощи людям в Украине, потому что в то время потока беженцев в Грузию еще не было. Это было обычное человеческое стремление помогать. И на самом деле оно позволяло максимально адекватно чувствовать себя в той ненормальной ситуации, которая сложилась. Когда ты причастен к большому делу, в этот момент становится легче. Другого варианта даже не рассматривалось. Сидеть сложа руки мы просто не могли", – говорит Козак.

Не секрет, что всем волонтерам трудно работать с людьми, которые потеряли близких или свой дом

На первых порах организация собирала одежду, продовольствие и другую гуманитарную помощь и отправляла в Украину: "Каждый по своим каналам обращался, и в итоге нам привозили огромные объемы помощи – грузины помогали очень много".

После того как возник постоянный поток беженцев с оккупированных территорий, в "Свитанке" поняли, что нужно перенаправить усилия на помощь этим людям. Активисты собрали в единую базу контакты некоммерческих организаций и местных бизнесов, которые хотели помогать: "К нам обращались люди, которые прибывали из оккупированных регионов, и мы координировали всю эту работу, чтобы максимально быстро помогать людям, куда-то селить их".

Когда первая волна беженцев схлынула, активисты открыли страницу в соцсетях, на которой оказавшиеся в Грузии украинцы узнают об открытых для них вакансиях и получают возможность устраиваться на работу даже без знания грузинского языка. В телеграм-канале сейчас более 1,6 тыс. подписчиков. Некоторое время назад среди них провели опрос, который показал, что порядка 30 процентов людей уже нашли работу благодаря этому ресурсу, еще около 40 процентов – проходили собеседования.

"Когда люди поняли, что все это не на неделю, не на две и даже не на несколько месяцев, им пришлось решать, что делать дальше. Большая проблема заключалась в том, что Грузия пускала людей с любыми документами, удостоверяющими личность, но выехать с таким документом из страны было нельзя. Поэтому многие украинцы вынуждены были остаться тут из-за невозможности оформить загранпаспорт. До июля прошлого года паспорта вообще не изготавливались, потом такая возможность появилась, но очередь расписана на месяцы вперед. Встал вопрос с работой, и наша идея вылилась в успешный проект, потому что сейчас у нас по сути крупнейший ресурс, который помогает с трудоустройством именно украинцам в Грузии", – говорит Козак.

Помимо этого, активисты в ежедневном режиме отвечают на многочисленные вопросы, которые им задают беженцы по телефону и в соцсетях. "У нас постоянно обновляется база данных, при помощи которой украинцы могут получить контакт того или иного сервиса. Иногда к нам даже обращаются крупные организации, спрашивают, не знаем ли мы, где получить ту или иную помощь для украинцев. Постепенно мы переходим к оказанию долгосрочной помощи: создаем информационные ресурсы, помогаем украинцам развиваться именно тут, и качественно продолжать свою жизнь", – отмечает руководительница "Свитанка".

К настоящему моменту фокус внимания активистов переключился "на вопросы адаптации и социализации беженцев в Грузии, на приобретение полезных навыков". Одна из новых инициатив организации находится на стыке психологической поддержки и еще одного направления деятельности, связанного с распространением украинских традиций и культуры: "Это будет проект, в котором соединятся украинские песни и психотерапия".

На первом этапе, когда активисты собирали гуманитарную помощь и отправляли ее в Украину, или передавали другим организациям в Грузии, подсчитать число получателей помощи было невозможно. "Считать стали с того момента, когда мы занялись поисками жилья для беженцев. Этот вид помощи получили около 1,5 тысяч человек, – говорит Катерина Козак. – Мы не только поселяли их, но еще и предоставляли одежду и продукты – координировали и распределяли ту помощь, которая поступала благодаря пожертвованиям. Бывало, что приезжали люди, у которых из вещей был только украинский паспорт, причем старого образца". Если прибавить к этому сотни людей, которым предоставили информационную поддержку и помогли найти работу, то выходит, что за год войны помощь от "Свитанка" уже получили несколько тысяч человек.

Финансирование организация сейчас, в основном, получает от крупных международных доноров, которые выдают гранты украинским организациям в Грузии. Хотя на первых порах было много частных жертвователей.

"Не секрет, что всем волонтерам трудно работать с людьми, которые потеряли близких или свой дом. Психологическая усталость, безусловно, есть у всех. Мы следуем простому принципу: если у нас в данный момент нет сил, чтобы помочь себе, мы не беремся за помощь другим, потому что это, естественно, влияет [на эффективность]. Не всегда, конечно, мы можем себе позволить отказать в помощи, потому что всем нам плохо. Но мы все это выбрали сами – не с точки зрения карьерных или меркантильных соображений, а для того, чтобы в сложившейся ситуации оставаться людьми. Так что это перекрывает все трудности. И когда ты вечером читаешь слова благодарности от людей, которым ты помог, это дорогого стоит".

Шелтер "Тихое место"

В маленьком приморском поселке Чакви недалеко от Батуми с ноября прошлого года работает шелтер "Тихое место". Он предоставляет кратковременное убежище людям, так или иначе пострадавшим от войны. Основная часть обитателей – россияне, эмигрировавшие в Грузию после объявления мобилизации. Но иногда там останавливаются украинцы, белорусы, казахи и выходцы из других стран.

Убежище организовала журналистка и экоактивистка Наталья Зубкова. До апреля 2021 года она жила в городе Киселевске Кемеровской области. У Зубковой было небольшое независимое СМИ, в котором она писала о коррупции со стороны местных чиновников, о незаконной добыче и вывозе угля, об экологических проблемах и нарушении прав человека на угольных предприятиях. Широкий резонанс получила организованная Зубковой в 2019 году акция, в ходе которой жители Кузбасса обратились за "экологическим убежищем" к премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

После того как в адрес журналистки стали поступать угрозы, они с младшей дочерью "собрались за 15 минут", уехали из страны и оказались в Грузии. Обосноваться решили на Черноморском побережье. В начале октября прошлого года Зубкова ездила по делам в Тбилиси и, по ее словам, была шокирована толпами людей, бежавших от мобилизации: "Люди сидели на уличных скамейках с потерянными глазами, дети спали на чемоданах, кто-то ставил палатки в парках".

Вернувшись в Чакви, Зубкова обратилась к соседу, который достраивал у себя на участке жилой дом на три квартиры. Она договорилась с ним об аренде здания и устроила в нем убежище для россиян, не желающих участвовать в войне против соседнего государства. Существовавшие на тот момент программы помощи были ориентированы, в основном, на украинских беженцев, остальным "помочь было некому".

"Для меня были очень важны два момента. Первое – это что [среди переселенцев из России] очень много детей. И второе – что это люди, сделавшие выбор между комфортом и свободой. Вот так и родилась идея создать шелтер – место, где бы они могли остановиться на первое время, чтобы подыскать жилье и открыть счета в банке", – рассказывает основательница "Тихого места".

Шелтер официально начал работу 1 ноября 2022 года. В трех квартирах одновременно могут проживать 12–15 человек, но однажды пришлось разместить сразу 22 постояльца. Как правило, жилье предоставляется на срок до двух недель, однако в зависимости от обстоятельств время пребывания можно продлить. Воспользоваться услугами могут люди, которые покинули свои страны из-за войны или по политическим мотивам. Всего за 4,5 месяца через убежище прошли 94 человека.

Основными спонсорами "Тихого места" выступают крупные жертвователи: фонд Евгении Чириковой SupportNet, чешская благотворительная организация "Человек в беде" и частные лица, в том числе один анонимный помощник, который переводит крупные суммы в криптовалюте. Эти деньги покрывают аренду помещения, оплату коммунальных услуг, покупку необходимой мебели, бытовой химии и средств гигиены и прочие повседневные расходы. Есть и мелкие пожертвования, которые поступают из разных стран.

"Тихое место" не только дает людям крышу над головой. По словам Натальи Зубковой, ей приходится подкармливать своих подопечных и "давать элементарные уроки выживания в быту", потому что многие молодые люди, которые оказались в чужой стране, не имеют никаких навыков самостоятельной жизни: "Приходится объяснять, почему белые футболки нужно стирать отдельно от черных носков. Их всему учить нужно. Учу их пирожки и пельмени лепить, сама покупаю все необходимое, а они и поедят нормально, и чему-то научатся".

Всю работу по организации жизни в шелтере Зубкова выполняет самостоятельно. Иногда ей помогают волонтеры. Кроме того, ежедневным поддержанием чистоты в доме занимается нанятая уборщица. По словам владелицы шелтера, сейчас она ищет деньги для оплаты услуг носителя грузинского языка, который помогал бы беженцам обращаться в банковские учреждения и государственные органы для открытия счетов и оформления необходимых документов.

Мы должны добиться понимания всего мира, что не все мы чудовища

В планах у Зубковой – организовать еще один шелтер на 35 мест, ориентированный на прием украинских переселенцев, которых депортировали в Россию и которым удалось уехать оттуда. Существующих убежищ явно не хватает: в "Тихое место" постоянно обращаются украинцы, которые не смогли найти жилье в других организациях. Зубкова нашла трехэтажное здание в Батуми, в котором можно не только поселить беженцев и обеспечить их горячим питанием, но и открыть на первом этаже кафе. Это позволит дать людям работу и вывести шелтер на самоокупаемость. Сейчас активистка ищет доноров, которые помогли бы запустить этот проект. "Пока что получается, что это никому не нужно", – сетует она.

Через год после начала войны многие международные фонды и организации перестали принимать заявки на поддержку проектов в помощь беженцам, говорит Зубкова. Приходится очень стараться, чтобы привлечь внимание к их нуждам.

"Чтобы достучаться до людей, их нужно заставлять чаще смотреть новости [об Украине]. Почему-то до сих пор нет комплексного подхода к решению проблемы. Вывезли людей [из зоны боев] – а дальше что? Многие считают, что на этом вопрос закончился. Но на самом деле он не закончился, все только начинается. Эта война убивает всех нас. Она разлагает изнутри людей, которые переживают и хотят помочь, но не могут этого сделать", – говорит активистка.

По ее словам, работа помогает ей выжить во время войны: "Когда началась война, с меня будто сняли кожу. У меня все болело. Работа помогает мне чувствовать себя живой и небесполезной. [Благодаря шелтеру] меньше людей туда попадет, меньше народу умрет. Я хотя бы что-то могу сделать".

При этом самой сложной проблемой в своей работе Зубкова считает необходимость "убеждать людей жить дальше". "Все, кто ко мне приезжает, потеряли смысл жизни. Редко кто приезжает с конкретным планом [чем заняться]. Они потеряны. Приходится их убеждать, что мы должны жить, у нас много дел впереди. Мы должны добиться того, чтобы всех виновных осудили. Мы должны добиться, чтобы в Украине все было восстановлено. Мы должны добиться понимания всего мира, что не все мы чудовища", – говорит основательница "Тихого места".