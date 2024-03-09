Студент МГУ, назвавший сеть Wi-Fi "Slava Ukraine", арестован на 10 суток

Никулинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток студента МГУ Олега Тарасова из-за названия созданной им в общежитии сети Wi-Fi. Постановление об аресте опубликовано в базе московских судов за 7 марта, внимание на него обратила редакция "Осторожно, новости".

Тарасова признали виновным в демонстрации экстремистской символики. Суд постановил конфисковать принадлежащий студенту Wi-Fi роутер как предмет правонарушения.

Тарасов живёт в общежитии МГУ на юге Москвы. В постановлении сказано, что новый роутер он купил в октябре. В марте на название сети обратили внимание сотрудники Центра МВД по противодействию экстремизму.

В январе министерство юстиции России запретило лозунг "Слава Украине!" и ответ "Героям слава!" как символ запрещённых в стране организаций украинских националистов. Их министерство признало нацистскими.