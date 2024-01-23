Студента колледжа приговорили к 5 годам за попытку поджога военкомата

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в покушении на теракт - речь идёт о попытке поджога военкомата. На момент покушения он не достиг совершеннолетнего возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Челябинской области.

Имя осуждённого и обстоятельства того, в чём его обвинили, в сообщении не называются. По всей видимости, речь идёт о студенте уфимского колледжа по имени Герман К. Летом прошлого года сообщалось о задержании 17-летнего студента за попытку поджечь военкомат в городе Аша. Во время допроса он сказал, что сделал это в знак протеста против войны в Украине, - отмечает "ОВД-Инфо". В сообщении ТАСС говорится, что студент был "сторонником идеологии украинской националистической организации".

С начала российского вторжения в Украину МВД выявило 220 фактов нападений на военкоматы и объекты органов власти, а также 184 случая диверсий на железных дорогах. Об этом накануне сообщил представитель ведомства Станислав Колесник, передаёт "Интерфакс". Среди привлечённых к ответственности за попытки поджогов были 15 несовершеннолетних. Известность получило дело школьника из Санкт-Петербурга Егора Балазейкина, который был приговорён к 6 годам лишения свободы по обвинению в двух попытках поджога военкоматов, которые суд счёл терактами.