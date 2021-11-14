Студента СПбГУ требуют признать экстремистом из-за того, что он гей  

Полиция Петербурга по заявлению местной жительницы проверяет посты студента Санкт-Петербургского государственного университета Максима Дрожжина на предмет так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Со слов Дрожжина, всего на него написано четыре заявления в четыре разные инстанции, все они - от некоей гражданки Жилиной Н.Н. К заявлениям приложены скриншоты постов в соцсетях и фотография, где студент одет в женскую одежду.

Кроме требования проверить посты Дрожжина на предмет пропаганды ЛГБТ, в заявлениях Жилина просит признать его экстремистом и иностранным агентом.

Ранее Максима Дрожжина отчислили из университетского фольклорного ансамбля из-за того, что он гей. Также администрация заблокировала его пропуск в университет. Более полутора тысяч студентов из разных вузов России подписали открытое письмо в его поддержку.