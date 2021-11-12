Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов основателя "Российской ЛГБТ-сети"

Минюст России внес в реестр СМИ-иностранных агентов одного из основателей "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова.

Сообщение появилось в пятницу на сайте ведомства. В тексте говорится, что решение принято 12 ноября "во исполнение требований действующего законодательства".

"То, что я теперь СМИ, конечно, очень приятно. Я совершенно не удивлён, потому что за последние пару дней и в проправительственных Telegram-каналах много про меня писали, и были репортажи на федеральном и региональном телевидении, и "Российскую ЛГБТ-сеть" признали иноагентом", - сказал Игорь Кочетков в комментарии РБК.

8 ноября этого года в Минюсте сообщили, что движение "Российская ЛГБТ-сеть" внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов.

Игорь Кочетков - российский общественный деятель, правозащитник, публицист, ЛГБТ-активист. Он нередко публиковался в различных изданиях, в частности, был одним из авторов портала Gay.Russia. В 2012 году Кочетков баллотировался на пост уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

"Российская ЛГБТ-сеть" - межрегиональная неправительственная правозащитная организация, которая обозначила своей целью содействие обеспечению равных прав и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Участники движения, в частности, помогали людям, которые заявляли о преследованиях в Чечне.