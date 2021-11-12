Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов основателя "Российской ЛГБТ-сети"

Минюст России внес в реестр СМИ-иностранных агентов одного из основателей "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова.
Сообщение появилось в пятницу на сайте ведомства. В тексте говорится, что решение принято 12 ноября "во исполнение требований действующего законодательства".
"То, что я теперь СМИ, конечно, очень приятно. Я совершенно не удивлён, потому что за последние пару дней и в проправительственных Telegram-каналах много про меня писали, и были репортажи на федеральном и региональном телевидении, и "Российскую ЛГБТ-сеть" признали иноагентом", - сказал Игорь Кочетков в комментарии РБК.
8 ноября этого года в Минюсте сообщили, что движение "Российская ЛГБТ-сеть" внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов.
Игорь Кочетков - российский общественный деятель, правозащитник, публицист, ЛГБТ-активист. Он нередко публиковался в различных изданиях, в частности, был одним из авторов портала Gay.Russia. В 2012 году Кочетков баллотировался на пост уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.
"Российская ЛГБТ-сеть" - межрегиональная неправительственная правозащитная организация, которая обозначила своей целью содействие обеспечению равных прав и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Участники движения, в частности, помогали людям, которые заявляли о преследованиях в Чечне.
- Всего в реестре СМИ-иностранных агентов сейчас 95 человек и организаций, включая русскоязычные проекты РСЕ/РС. 77 из них объявили "иностранными агентами" с апреля по ноябрь 2021 года, отмечает "Медуза" (признана СМИ-иноагентом). Журналисты считают это прямым давлением на свободу слова. Петицию с требованием отменить законодательство о так называемых иностранных агентах, размещённую на сайте Change.org подписали свыше 230 тысяч человек.
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