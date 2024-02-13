Студентам Бауманки засчитывают баллы за помощь армии

Администрация одного из ведущих технических вузов России, Московского государственного технического университета имени Баумана, засчитывает студентам баллы за зачёт по физкультуре взамен того, что они плетут маскировочные сети для российской армии, сообщается в паблике "Инициативная группа МГТУ" в соцсети ВК.

Авторы сообщения опубликовали список способов набрать баллы по предмету. Среди них, кроме плетения сетей, чтение материлов о здоровом образе жизни, лекций о психологии и волонтёрство. Они призвали соучеников пользоваться альтернативными методам получения необходимых баллов.

"Мы не знаем, как плетение сетей связано с общей физической подготовкой, и выступаем против введения пунктов, которые не имеют отношения к физической культуре и не направлены на развитие здорового образа жизни студентов", говорится в сообщении группы.