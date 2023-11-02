США ввели санкции против Бауманки, Марии Захаровой и "АФК-Система"

США ввели санкции в отношении корпорации "АФК-Система" и МГТУ имени Баумана. Кроме того, под ограничения попали "Почта Банк", Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и банк "Русский стандарт", говорится на сайте американского Минфина.

Всего в список попали более 30 физических и 200 юридических лиц.

Среди физических лиц — представитель МИД России Мария Захарова и главный конструктор дочерней компании концерна "Калашников" Zala Aero Александр Захаров и члены его семьи. Захаров участвовал в разработке беспилотников "Ланцет".

Известно, что дронами-камикадзе "Ланцет" повреждены или уничтожены как минимум десятки единиц техники украинской армии. В том числе – радары комплексов ПВО, артиллерийские орудия и бронетехника.

По данным журналистов-расследователей, супруга Захарова, сын Никита и дочь Мария участвуют в бизнесе по производству беспилотников, а младший сын Лаврентий уже несколько лет живёт за границей. Он закончил школу и получил высшее образование в Великобритании.

С 2021 года Лаврентий Захаров работал в структурах ООН в Нью-Йорке и Риме. В мае 2023 году он начал работать в Женеве, в Институте ООН по исследованию проблем разоружения. Захаров-младший занимается исследованиями в сферах управления боеприпасами, разминирования и гуманитарного доступа в районы вооружённых конфликтов.

Также под американские санкции попал племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев. Он стал гендиректором ООО "Данон Россия", после того как российские активы французской компании Danone были национализированы.

Кроме того, министерство торговли Соединённых Штатов ввело экспортные ограничения против 12 российских и одной узбекской компаний за содействие военно-промышленному комплексу России и производству беспилотников.

Названия компаний не приводятся. Все они включены в черный список бюро по вопросам промышленности и безопасности американского Минторга . По данным ведомства, компании оказывали содействие предприятиям российского оборонного комплекса, в частности закупали или разрабатывали дроны.

Больше новостей Радио Свобода: