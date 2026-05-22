Студентку из Москвы приговорили по делу о причастности к РДК

Суд в Москве приговорил 22-летнюю студентку Полину Костикову к пяти годам колонии общего режима, сообщает "Медиазона" со ссылкой на прокуратуру. Ее признали виновной в подготовке к участию в деятельности "Русского добровольческого корпуса" (РДК). Суд также назначил ей штраф в размере 250 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2024 году во время нахождения за границей Костикова связалась с представителями РДК, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии. Утверждается, что она была знакома с лидером РДК. Ее задержали в марте 2025 года на съемной квартире в Москве.

Суд отправил Костикову под домашний арест. После попытки побега ее перевели в СИЗО.

Прокурор просил суд приговорить Костикову к восьми годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей.