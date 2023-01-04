Студентку, обвиняемую за посты о войне, отправили под домашний арест

Приморский районный суд Архангельской области отправил под домашний арест 19-летнюю студентку Северного Арктического университета Олесю Кривцову, обвиняемую в повторной дискредитации российской армии и оправдании терроризма.

До этого суд избирал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий: Кривцовой нельзя было пользоваться интернетом и средствами связи. Однако накануне полиция задержала студентку, а следствие потребовало ужесточить ей меру. В СК мотивировали это тем, что Кривцова якобы хотела покинуть страну. Мать и адвокат обвиняемой это отрицают.