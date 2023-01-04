Студентку, обвиняемую за посты о войне, отправили под домашний арест

Приморский районный суд Архангельской области отправил под домашний арест 19-летнюю студентку Северного Арктического университета Олесю Кривцову, обвиняемую в повторной дискредитации российской армии и оправдании терроризма.
До этого суд избирал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий: Кривцовой нельзя было пользоваться интернетом и средствами связи. Однако накануне полиция задержала студентку, а следствие потребовало ужесточить ей меру. В СК мотивировали это тем, что Кривцова якобы хотела покинуть страну. Мать и адвокат обвиняемой это отрицают.
- Уголовные дела в отношении студентки Северного Арктического университета возбудили из-за её публикаций в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram. Одна из них была посвящена инструкции по сдаче в плен, размещённой на украинских сайтах для российских солдат, другая – подрыву Крымского моста. Известно, что в правоохранительные органы обратились однокурсники Кривцовой.
- До этого, в мае, Олесю Кривцову штрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации действий российской армии. Протокол на студентку составили за то, что она расклеила на площади Ленина в Архангельске несколько антивоенных листовок.
- По уголовным делам Кривцовой грозит до семи лет лишения свободы.
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