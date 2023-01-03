В Архангельске снова задержана 19-летняя студентка Олеся Кривцова 

В Архангельске полиция задержала 19-летнюю студентку Северного Арктического университета Олесю Кривцову, на которую ранее завели уголовные дела о повторной дискредитации действий Вооружённых сил России и публичном оправдании терроризма и избрали ей меру пресечения в виде запрета определённых действий.

После задержания Кривцову увезли на допрос в Следственный комитет в связи с тем, что неизвестные купили на её имя билеты из России, однако по словам знакомых студентки "ни она, ни её близкие этого не делали". Сообщается, что после допроса Кривцову доставили в изолятор временного содержания, чтобы завтра переизбрать ей меру пресечения - предположительно на арест. Сейчас обвиняемой запрещено пользоваться интернетом и другими средствами общения и связи, включая письма и телеграммы, за исключением "экстренных случаев".