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В Архангельске снова задержана 19-летняя студентка Олеся Кривцова 

В Архангельске полиция задержала 19-летнюю студентку Северного Арктического университета Олесю Кривцову, на которую ранее завели уголовные дела о повторной дискредитации действий Вооружённых сил России и публичном оправдании терроризма и избрали ей меру пресечения в виде запрета определённых действий.

После задержания Кривцову увезли на допрос в Следственный комитет в связи с тем, что неизвестные купили на её имя билеты из России, однако по словам знакомых студентки "ни она, ни её близкие этого не делали". Сообщается, что после допроса Кривцову доставили в изолятор временного содержания, чтобы завтра переизбрать ей меру пресечения - предположительно на арест. Сейчас обвиняемой запрещено пользоваться интернетом и другими средствами общения и связи, включая письма и телеграммы, за исключением "экстренных случаев".

  • Уголовные дела в отношении студентки Северного Арктического университета возбудили из-за её публикаций в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram. Одна из них была посвящена инструкции по сдаче в плен, размещённой на украинских сайтах для российских солдат, другая - подрыву Крымского моста. Известно, что в правоохранительные органы обратились однокурсники Кривцовой.
  • До этого, в мае, Олесю Кривцову штрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации действий российской армии. Протокол на студентку составили за то, что она расклеила на площади Ленина в Архангельске несколько антивоенных листовок.
  • По уголовным делам Кривцовой грозит до семи лет лишения свободы.

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