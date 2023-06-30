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Студентку в Краснокаменске оштрафовали за антивоенные высказывания на занятии

Ледовый Кремль. Краснокаменск, Забайкальский край, 2006

Краснокаменский городской суд оштрафовал студентку одного из колледжей города за антивоенные высказывания во время занятия, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, студентка сказала, что Россия начала войну, напав на Украину, называла Россию агрессором и сказала, что страна убивает невинных украинцев. На неё был составлен административный протокол о дискредитации российской армии.

Студентка не признала вину. Она считает, что слова вырваны из контекста, а на разговор ее спровоцировала преподаватель. На каком уроке и в каком учебном заведении это произошло — не сообщается. Имя оштрафованной не называется, только её фамилия — Иванова.

  • Административная и уголовная статьи о дискредитации армии были добавлены законодателями в российские законы через восемь дней после начала полномасштабного вторжения в Украину. Дискредитацией суды признают любые оценки войны, противоречащие позициям Кремля.

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