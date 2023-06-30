Краснокаменский городской суд оштрафовал студентку одного из колледжей города за антивоенные высказывания во время занятия, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, студентка сказала, что Россия начала войну, напав на Украину, называла Россию агрессором и сказала, что страна убивает невинных украинцев. На неё был составлен административный протокол о дискредитации российской армии.

Студентка не признала вину. Она считает, что слова вырваны из контекста, а на разговор ее спровоцировала преподаватель. На каком уроке и в каком учебном заведении это произошло — не сообщается. Имя оштрафованной не называется, только её фамилия — Иванова.