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Студентов колледжей привлекли к пошиву одежды для военных

Иллюстративное фото

Студенты российских колледжей шьют одежду и снаряжение для армии. Об этом сообщается на сайте прокремлёвского движения "Мы вместе" и в региональных СМИ, публикации которых изучило издание DOXA.

В рамках прокремлёвской акции к пошиву военной одежды присоединились уже 143 из 192 российских колледжей. Первыми откликнулись колледжи в Красноярске, Новошахтинске и Кумертау – они сразу приступили к работе. По информации прокремлёвского движения, пока студентов использовали для производства пробной партии – более 80 толстовок, к которым прикрепили шевроны по детским эскизам.

Издание DOXA выяснило, что студенты по всей России шьют не только толстовки, но и термобельё, балаклавы, медицинские сумки, одеяла и даже маскировочные костюмы для снайперов.

  • В 2022 году на национальную оборону в федеральном бюджете заложили 4,68 триллиона рублей, в 2023 году планируют выделить 4,98 триллиона.
  • После начала мобилизации из разных регионов стала приходить информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.
  • В начале пандемии COVID-19 студентов и преподавателей из разных регионов России использовали для пошива масок.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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