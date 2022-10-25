Студентов колледжей привлекли к пошиву одежды для военных

Студенты российских колледжей шьют одежду и снаряжение для армии. Об этом сообщается на сайте прокремлёвского движения "Мы вместе" и в региональных СМИ, публикации которых изучило издание DOXA.

В рамках прокремлёвской акции к пошиву военной одежды присоединились уже 143 из 192 российских колледжей. Первыми откликнулись колледжи в Красноярске, Новошахтинске и Кумертау – они сразу приступили к работе. По информации прокремлёвского движения, пока студентов использовали для производства пробной партии – более 80 толстовок, к которым прикрепили шевроны по детским эскизам.

Издание DOXA выяснило, что студенты по всей России шьют не только толстовки, но и термобельё, балаклавы, медицинские сумки, одеяла и даже маскировочные костюмы для снайперов.