В Белгороде от военных просят заявки на брёвна – чтобы они не попали врагу

В Белгороде мобилизованным выдадут брёвна для окопов только по заявкам Минобороны. Местные власти опасаются, что дрова попадут к врагу. Об этом сообщила замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина, на пост которой обратило внимание издание "Сота".
По словам Щедриной, в Белгородской области леса мало, а потребность в древесине для обустройства укрытий и отопления "возрастает с каждым днём". "Нам очень важно понимать, что древесина идёт по назначению и не попадёт к врагу", – написала Щедрина. Она попросила все запросы передавать централизованно – "по заявкам Минобороны через руководство региона".
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором военнослужащий из Белгородской области жалуется на невозможность поставить брёвна из-за "бюрократической канители" и отсутствия связи с начальством и просит ускорить процесс.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России. Путин ожидает, что мобилизация завершится к началу ноября.
- После начала мобилизации из разных регионов стала приходить информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.
- Эксперты не раз отмечали, что даже к 300 тысячам новобранцев материально-техническая база российских вооружённых сил оказалась готова плохо – в частности, нет должного уровня подготовки мобилизованных. Это подтверждают и уже побывавшие на войне в Украине.
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