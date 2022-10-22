В Белгороде от военных просят заявки на брёвна – чтобы они не попали врагу

В Белгороде мобилизованным выдадут брёвна для окопов только по заявкам Минобороны. Местные власти опасаются, что дрова попадут к врагу. Об этом сообщила замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина, на пост которой обратило внимание издание "Сота".

По словам Щедриной, в Белгородской области леса мало, а потребность в древесине для обустройства укрытий и отопления "возрастает с каждым днём". "Нам очень важно понимать, что древесина идёт по назначению и не попадёт к врагу", – написала Щедрина. Она попросила все запросы передавать централизованно – "по заявкам Минобороны через руководство региона".

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором военнослужащий из Белгородской области жалуется на невозможность поставить брёвна из-за "бюрократической канители" и отсутствия связи с начальством и просит ускорить процесс.