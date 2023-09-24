Студентов обязали пройти тест по "Основам государственности"

В университетах Иркутска, Новосибирска и ещё более 30 городов проведут обязательное тестирование по предмету "Основы российской государственности", который власти намерены включить в обязательные программы университетов. Информацию об этом публикует "Иркутский блог" со ссылкой на внутренний документ, полученный в одном из вузов. До конца сентября первокурсники должны будут ответить на ряд вопросов, к которым якобы нет неправильных ответов. Тестирование необходимо для "развития преподавания предмета "Основы российской государственности", утверждают его авторы. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

В одном из вопросов студентам предлагается выбрать "известных представителей современной России". Среди предложенных ответов - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев (его имя в тесте написано с ошибкой), гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и росгвардеец Магомед Нурбагандов. В другом вопросе о вкладе государственных деятелей в развитие страны авторы поставили Владимира Путина в один ряд с Иваном Грозным, Рюриком, Владимиром Лениным и Петром I.

В конце января 2023 президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки разработать программу курса "Основы российской государственности" и включить его в программы университетов. Разработкой нового предмета занимается проект "ДНК России" при участии администрации президента и Минобрнауки.

Планируется, что курс будет состоять из пяти частей: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство России" и "Вызовы будущего и развитие страны". Курс "Основы российской государственности" появился в гуманитарных вузах уже в этом учебном году.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине российские власти начали вносить различные изменения в систему образования с целью "патриотического воспитания" студентов и школьников. В школах введены обязательные классные часы "Разговоры о важном". Для старшеклассников разработан единый учебник истории, в котором есть главы, повествующие о войне в Украине с провоенных позиций.